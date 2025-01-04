Путин объявил благодарность медику из Челябинска

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность врачу из Челябинска Ирине Эйхенбаум. Это следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Эйхенбаум Ирине Юрьевне. Она врач поликлиники частного учреждения здравоохранения „Клиническая больница ‚РЖД-Медицина‘ города Челябинск“, — говорится в документе.
Путин ранее наградил главу Кизильского района Александра Селезнева. Как следует из подписанного указа, руководитель удостоен почетного звания «Заслуженный работник системы местного самоуправления РФ».
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