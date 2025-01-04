04 января 2025

Путин объявил благодарность медику из Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин наградил врача челябинской клиники РЖД
Владимир Путин наградил врача челябинской клиники РЖД Фото:

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность врачу из Челябинска Ирине Эйхенбаум. Это следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Эйхенбаум Ирине Юрьевне. Она врач поликлиники частного учреждения здравоохранения „Клиническая больница ‚РЖД-Медицина‘ города Челябинск“, — говорится в документе. 

Путин ранее наградил главу Кизильского района Александра Селезнева. Как следует из подписанного указа, руководитель удостоен почетного звания «Заслуженный работник системы местного самоуправления РФ».

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Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность врачу из Челябинска Ирине Эйхенбаум. Это следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Эйхенбаум Ирине Юрьевне. Она врач поликлиники частного учреждения здравоохранения „Клиническая больница ‚РЖД-Медицина‘ города Челябинск“, — говорится в документе.  Путин ранее наградил главу Кизильского района Александра Селезнева. Как следует из подписанного указа, руководитель удостоен почетного звания «Заслуженный работник системы местного самоуправления РФ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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