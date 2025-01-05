В нацпарке под Златоустом поймали мужчин на снегоходах с оружием

Оружие изъяли и передали в Росгвардию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) инспекторы поймали мужчин, которые были на снегоходах и с оружием. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, сотрудники составили рейтинг самых громких нарушений 2024 года.

«Открывает топ-3 группа мужчина на снегоходах, решивших прокатиться по национальному парку. При оформлении протоколов выяснилось: у нарушителей есть с собой оружие. Наши госинспекторы его изъяли и сдали в Росгвардию», — рассказали в нацпарке.

О поимке мужчины с оружием нацпарк также сообщал в августе 2022 года. Браконьера тогда помогли выследить фотоловушки.

Сотрудники пресекли и другие нарушения на территории парка. В декабре мужчина под действием алкоголя расхаживал по лесу с носками на руках. Вместе с товарищами чудака дежурный приюта «Гремучий ключ» обнаружил возле Откликного гребня. Двух туристов из группы пришлось спустить вниз и доставить в Центральную усадьбу. Там путешественников привели в чувство, составив административные материалы.

Среди других нарушителей попались подростки, рубившие березы в районе Киалимского кордона. Но самым частым в 2024 году нарушением стало посещение территории без соответствующего разрешения, которое можно оформить онлайн на сайте парка.