В ночь на Рождество губернатор продлил работу челябинского транспорта

06 января 2025 в 15:13 Размер текста - 17 +

Транспорт будет ходить до часу, а некоторые трамваи — до четырех часов утра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ночь на Рождество общественный транспорт Челябинска будет работать до часу, некоторые трамваи — до четырех часов утра. Соответствующее распоряжение дал губернатор Алексей Текслер. «Работа городского общественного транспорта Челябинска в Рождественскую ночь будет продлена. С распоряжением выступил глава региона», — заявили в мэрии. Транспорт будет курсировать до часу ночи. Расписание движения троллейбусов составлено с интервалами от 15 до 30 минут по основным маршрутам. Среди них есть линии № 10 (остановки «Парк Гагарина» — «Солнечный берег») и № 12 («АМЗ» — «Молдавская»). Автобусы будут работать с интервалами в 30-40 минут на маршрутах № 8 («Мамина» — «Академика Королева»), № 18 («Завод ЛД» — «Автобусный парк») и № 71 («улица Петра Столыпина» — «ЧМК»). Трамваи, курсирующие по маршрутам № 3 («Автовокзал» — «ЧМК»), № 5 («Автовокзал» — «ЧГРЭС»), № 16 («Автовокзал» — «Улица Чичерина») и другим будут ходить с интервалом движения от 10 до 40 минут в зависимости от маршрута. После часу ночи и до четырех часов утра некоторые трамвайные маршруты, включая № 3, № 5, № 7 и № 22, будут функционировать с увеличенными интервалами в 40-45 минут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на Рождество общественный транспорт Челябинска будет работать до часу, некоторые трамваи — до четырех часов утра. Соответствующее распоряжение дал губернатор Алексей Текслер. «Работа городского общественного транспорта Челябинска в Рождественскую ночь будет продлена. С распоряжением выступил глава региона», — заявили в мэрии. Транспорт будет курсировать до часу ночи. Расписание движения троллейбусов составлено с интервалами от 15 до 30 минут по основным маршрутам. Среди них есть линии № 10 (остановки «Парк Гагарина» — «Солнечный берег») и № 12 («АМЗ» — «Молдавская»). Автобусы будут работать с интервалами в 30-40 минут на маршрутах № 8 («Мамина» — «Академика Королева»), № 18 («Завод ЛД» — «Автобусный парк») и № 71 («улица Петра Столыпина» — «ЧМК»). Трамваи, курсирующие по маршрутам № 3 («Автовокзал» — «ЧМК»), № 5 («Автовокзал» — «ЧГРЭС»), № 16 («Автовокзал» — «Улица Чичерина») и другим будут ходить с интервалом движения от 10 до 40 минут в зависимости от маршрута. После часу ночи и до четырех часов утра некоторые трамвайные маршруты, включая № 3, № 5, № 7 и № 22, будут функционировать с увеличенными интервалами в 40-45 минут.