В Челябинской области погибли два человека на пожарах Фото: Илья Московец © URA.RU

В Чесменском районе и Коркино Челябинской области два пенсионера погибли на пожарах. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в одном из происшествий зона возгорания составила 100 квадратных метров.

«Специалисты Троицкого пожарно-спасательного гарнизона работали на улице Заречная в поселке Тарасовка Чесменского района. Загорелась надворная постройка. Пламя быстро перекинулось на баню и жилой дом. В огне погиб хозяин, 78-летний мужчина. Пожар ликвидирован на площади два кв метра», — сообщили в МЧС.

Крупный пожар произошел также в Коркино, где открытое горение охватило значительную площадь. Сотрудники МЧС прибыли на место после сигнала с улицы Шахтерской, обнаружив тело 64-летнего мужчины в коридоре дома. Предварительной причиной трагедии здесь стала неосторожность при курении.

В МЧС России напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Необходимо быть осторожным с огнем, не перегружать электросеть, регулярно проверять состояние электропроводки и выключать электроприборы из сети, особенно на ночь. Также важно не оставлять малолетних детей без присмотра.

Погибшими стали два мужчины пенсионного возраста пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области Фото:

Пожарные отреагировали на сигналы о возгорании в Чесменском районе и Коркино пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области Фото:

Спасатели напомнили о правилах обращения с огнем пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области Фото: