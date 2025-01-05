Экипаж танка Т-72Б3М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска разгромили командный пункт ВСУ на фронте. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, объект уничтожен прямой наводкой.
«Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск „Восток“ из Забайкалья прямой наводкой уничтожил командный пункт украинских боевиков на одном из направлений спецоперации», — заявили в Минобороны РФ. Использованный в операции танк является модернизированной версией.
Модель танка хорошо зарекомендовала себя в бою. Машина имеет улучшенную бронезащиту и повышенную мощность двигателя.
В Челябинске губернатор Алексей Текслер и гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов 1 февраля открыли новый производственный участок. Новые мощности предназначены увеличения выпуска форсированных моторов танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».
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