05 января 2025
04 января 2025

Бойцы на танке с челябинским двигателем разгромили командный пункт ВСУ. Видео

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Репетиция парада на 2-ой Новосибирской. Екатеринбург, военная техника, Т-72Б3, танк
Модернизированный танк успешно выполнил свою задачу на фронте Фото:

Экипаж танка Т-72Б3М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска разгромили командный пункт ВСУ на фронте. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, объект уничтожен прямой наводкой.

«Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск „Восток“ из Забайкалья прямой наводкой уничтожил командный пункт украинских боевиков на одном из направлений спецоперации», — заявили в Минобороны РФ. Использованный в операции танк является модернизированной версией.

Модель танка хорошо зарекомендовала себя в бою. Машина имеет улучшенную бронезащиту и повышенную мощность двигателя.

В Челябинске губернатор Алексей Текслер и гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов 1 февраля открыли новый производственный участок. Новые мощности предназначены увеличения выпуска форсированных моторов танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».

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Экипаж танка Т-72Б3М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска разгромили командный пункт ВСУ на фронте. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, объект уничтожен прямой наводкой. «Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск „Восток“ из Забайкалья прямой наводкой уничтожил командный пункт украинских боевиков на одном из направлений спецоперации», — заявили в Минобороны РФ. Использованный в операции танк является модернизированной версией. Модель танка хорошо зарекомендовала себя в бою. Машина имеет улучшенную бронезащиту и повышенную мощность двигателя. В Челябинске губернатор Алексей Текслер и гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов 1 февраля открыли новый производственный участок. Новые мощности предназначены увеличения выпуска форсированных моторов танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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