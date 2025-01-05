Бойцы на танке с челябинским двигателем разгромили командный пункт ВСУ. Видео

06 января 2025 в 14:16 Размер текста - 17 +

Модернизированный танк успешно выполнил свою задачу на фронте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экипаж танка Т-72Б3М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска разгромили командный пункт ВСУ на фронте. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, объект уничтожен прямой наводкой. «Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск „Восток“ из Забайкалья прямой наводкой уничтожил командный пункт украинских боевиков на одном из направлений спецоперации», — заявили в Минобороны РФ. Использованный в операции танк является модернизированной версией. Модель танка хорошо зарекомендовала себя в бою. Машина имеет улучшенную бронезащиту и повышенную мощность двигателя. В Челябинске губернатор Алексей Текслер и гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов 1 февраля открыли новый производственный участок. Новые мощности предназначены увеличения выпуска форсированных моторов танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экипаж танка Т-72Б3М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска разгромили командный пункт ВСУ на фронте. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, объект уничтожен прямой наводкой. «Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск „Восток“ из Забайкалья прямой наводкой уничтожил командный пункт украинских боевиков на одном из направлений спецоперации», — заявили в Минобороны РФ. Использованный в операции танк является модернизированной версией. Модель танка хорошо зарекомендовала себя в бою. Машина имеет улучшенную бронезащиту и повышенную мощность двигателя. В Челябинске губернатор Алексей Текслер и гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов 1 февраля открыли новый производственный участок. Новые мощности предназначены увеличения выпуска форсированных моторов танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».