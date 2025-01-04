04 января 2025

Устранять катастрофу в Анапе отправили 100 челябинских спасателей

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Челябинцам предстоит усилить группировку по устранению разлива нефтепродуктов
Челябинцам предстоит усилить группировку по устранению разлива нефтепродуктов Фото:
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Аэромобильная группировка Уральского учебного спасательного центра МЧС России из поселка Новогорный Челябинской области в количестве 100 человек выехала в город Анапа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

«100 спасателей МЧС взяли с собой в Анапу 18 единиц техники. Им предстоит усилить группировку, ликвидирующую последствия масштабной чрезвычайной ситуации, связанной с утечкой нефтепродуктов и загрязнением территории», — сообщает пресс-служба ведомства. 

В районе пляжа «Динамо» в городе Анапа ранее зафиксировали новый инцидент с загрязнением мазутом. Природный катаклизм был спровоцирован крушением двух танкеров в районе Керченского пролива еще 15 декабря. В результате произошел разлив нефтепродуктов. Мазутное пятно также обнаружено на входе в Балаклавскую бухту в Севастополе

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Аэромобильная группировка Уральского учебного спасательного центра МЧС России из поселка Новогорный Челябинской области в количестве 100 человек выехала в город Анапа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.  «100 спасателей МЧС взяли с собой в Анапу 18 единиц техники. Им предстоит усилить группировку, ликвидирующую последствия масштабной чрезвычайной ситуации, связанной с утечкой нефтепродуктов и загрязнением территории», — сообщает пресс-служба ведомства.  В районе пляжа «Динамо» в городе Анапа ранее зафиксировали новый инцидент с загрязнением мазутом. Природный катаклизм был спровоцирован крушением двух танкеров в районе Керченского пролива еще 15 декабря. В результате произошел разлив нефтепродуктов. Мазутное пятно также обнаружено на входе в Балаклавскую бухту в Севастополе
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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