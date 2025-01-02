Рынок челябинских глэмпингов в 2025 году ждет сертификация

Бизнесу дали рецепты для быстрой окупаемости

03 января 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

В челябинских глэмпингах сумерки озарились расцветом поддержки и спроса Фото: Размик Закарян © URA.RU Дождливое лето добавило проблем владельцам челябинских глэмпингов. Погода сократила и без того короткий туристический сезон. Однако пережитые катаклизмы заставили многих задуматься, чем заинтересовать гостей, даже если на улице сумрачно и выходить не хочется. Учитывая быструю окупаемость инвестиций в данной сфере, бизнесмены продолжат вести бизнес и запланировали новые вложения. Глэмпинг вышел на границы В глэмпинге на берегу озера Тургояк под Миассом стоит жаркая пора. В праздники объект загружен. Задуматься о собственном отдыхе владельцам пока не с руки. UralGlamp является одним из немногих мест размещения своего типа, кто продолжает принимать постояльцев даже в холода. Объяснением тому является близость горнолыжного центра, хотя категория туристов различается. Как URA.RU рассказала владелица Марина Андреева, если в каникулы гости приезжают на день-два, чтобы отметить торжества, то позже прибывают спортсмены, которые задерживаются. Когда основная масса туристов разойдется по рабочим местам, горнолыжники будут жить по четыре дня и более. Ценовая политика способствует. Освоив имевшийся участок, владельцы глэмпинга на Тургояке стали примеряться к дополнительным площадям Фото: Размик Закарян © URA.RU «Действует сарафанное радио, люди отдыхают, потом возвращаются к себе и рассказывают друзьям. В результате поток растет, год отработали лучше, чем предыдущий. Сейчас семь домиков, а в 2022 году летом начинали с трех», — поделилась с URA.RU собеседница. Она отметила, что номерной фонд готовы расширять и дальше, но сдерживает размер участка. При решении вопроса с землей, количество объектов увеличат. «В глэмпингах останавливается несколько категорий туристов. Есть те, кто пресытился гостиницами, но не готов жить в палатке. Другие, напротив, всю жизнь ходили с рюкзаками и устали, хотят пусть не самого большого, но комфорта. Есть третьи — семьи с детьми. Они выбирают виды отдыха подешевле: снять домик и пожить вместе на природе. Четвертая группа путешественников реагирует на маркетинг. В соцсетях часто можно видеть красивые видеоролики о конкретных глэмпингах. Иные заметили такой — и собрались в дорогу. Я сам недавно засмотрелся на глэмпинг из Грузии», — рассказал информагентству директор по развитию туроператора Endeavour Tour Сергей Ткаченко. В Челябинской области за год появилось дополнительно 500 номеров в местах размещения туристов Фото: Размик Закарян © URA.RU Эксперт отметил, что значительное влияние на развитие местной туриндустрии оказывает активность властей. Тем регионам, где правительство в данном направлении работает активно, удается привлекать федеральные средства. Например, рассказал собеседник, в 2023 году Пермский край смог получить из Москвы в 10 раз больше средств, чем Красноярский. В Челябинской области за год более 60 инвесторов выполнили комплексные проекты по созданию туристической, пляжной и причальной инфраструктуры. В Управлении координации развития туризма URA.RU озвучили, что модульные отели в течение год строились в 25 локациях. Помог нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Гостей начали дополнительно заселять в 500 гостиничных номеров. В результате номерной фонд региона сформировался на отметке в 20 тысяч штук. Активнее он прирастал в Миассе, Каслинском, Аргаяшском районах, Кыштыме, Карабаше и Бредах. В октябре губернатор Алексей Текслер подчеркивал, что часто некапитальные средства размещения открывались в особо охраняемых природных территориях. В области в течение года работало 556 гостиниц и других средств размещения. Неженская работа в туризме В декабре челябинские туркомпании впервые за последние годы зафиксировали спад интереса к поездкам на праздники. Руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева рассказала, что, несмотря на высокий спрос по отношению к отдельным локациям, в целом клиенты стали меньше интересоваться турами на новогодние каникулы, есть случаи с отменой бронирований. «Ситуация не единичная. Обычно в одном из крупных глэмпингов на юге региона в середине декабря мест не оставалось. В 2024 году с брони слетело сразу два самых больших дома. Или вот другой объект. На 12 декабря нам удалось забронировать домик там со скидкой в 10%, потому что предыдущую бронь также сняли», — рассказала URA.RU участница рынка. При этом расходы растут. Андреева подсчитала: чтобы обогреть глэмпинг в ноябре, пришлось потратить на электричество 150 тысяч рублей. Сильных морозов осенью не было — зимой расходы еще выше. Все, с кем пообщалось URA.RU, одной из главных назвали проблему нехватки кадров. Собственница UralGlamp отметила, что «стало легче найти программиста с четырьмя высшими образованиями, чем выносливого здорового мужика». Чтобы не растерять имеющийся персонал, владельцы глэмпингов проявляют максимальную заботу о сотрудниках. Отметили, что не самые высокие зарплаты компенсируют внимательным отношением к подчиненным, предполагающим учет пожеланий работников. Некоторую мужскую работу из-за нехватки рук стали поручать женщинам Фото: Илья Московец © URA.RU «Терминалы самообслуживания, которые ставят магазины, стремясь закрыть ими кадровый дефицит, в туризме поставить не получится. Поэтому сохраняем с людьми человеческие отношения. И есть отдача», — пояснил URA.RU основатель глэмпинга «Таганай-сити» в поселке Магнитка Кусинского района Сергей Трусов. Он добавил, что при отсутствии персонала часть мужской работа стали выполнять женщины. Собеседник посетовал на дорожные неурядицы. Объект находится на границе с Таганаем. Короткая дорога в населенный пункт из Златоуста проходит по нацпарку, но отремонтировать ее ответственные службы не могут с 2017 года. Первоначально планировалось, что магистраль запустят в 2021 году, однако с тех пор сроки постоянно сдвигаются на очередной год. Трусов подсчитал, что это снижает турпоток на 30%. Зону комфорта стремятся расширить Потратить на проживание в глэмпинге можно от 5,5 тысячи до 12 тысяч рублей за сутки. Предприниматели вынуждены поднимать цены, поскольку инфляция ускорилась. Чтобы увеличить продолжительность сезона, ищут разные возможности. «Понимаем, что летом погода может благоприятствовать или нет. Поэтому придумываем, чем сможем занять туристов. Чтобы им стало комфортней, займемся системой обогрева в домиках», — раскрыла URA.RU планы управляющая глэмпингом «Зеленый остров» на Аргазях Ирина Войнова. Персонал глэмпингов занялся разработкой развлекательных программ, чтобы увеличить загрузку номеров в любую погоду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дождливое лето превратило локацию глэмпинга в остров в прямом смысле слова. Если раньше к объекту можно было подъехать, то в ушедшем сезоне приходилось добираться на лодке. Не всем это нравилось, ведь транспорт туристы оставляли на «большой земле». Несмотря на трудности, объект был востребован не только у жителей Челябинской области и ее соседей, но и среди более удаленных путешественников. В составе гостей оказалось много приехавших из северных регионов страны. «В ушедшем году заметили тренд на покупку больших домокомплектов под организацию ресторанов, обустройство конференц-залов — мест для массовых мероприятий. Это способ увеличить линейку предлагаемых услуг. Клиент из дачного поселка на Увильдах в 2023 году поставил на берегу ресторан, год спустя рядом добавил банкетный зал», — сообщил URA.RU директор челябинского производителя глэмпингов «Абсолют Сфера» Валерий Новокрещенов. Крупные купольные конструкции стали востребованы для проведения больших мероприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Производственник поделился результатами работы. В 2024 году продажи выросли в два раза, а выручка — в 2,5 раза по отношению к 2023 году. Новокрещенов отметил, что итог сформировали повышенный спрос и донастройка бизнеса. Эксперт уверен, что емкость рынка велика, и насыщения в ближайшие годы не предвидится — рост будет продолжаться. На это должны повлиять факторы — развитие внутреннего туризма, богатые природные возможности страны и политика государственного стимулирования. Где деньги лежат Доступ к государственному финансированию стал проще. Для желающих заняться бизнесом или расширить его действуют институции, где расскажут, как подготовиться к получению денег, там же помогут с бизнес-планом. «Консультации дают в любом центре поддержки „Мой бизнес“ или региональном управлении развития туризма. Величина гранта будет зависеть от концепции будущего объекта и региона. Есть территории, где государство охотней выделяет средства на туризм, считая регион перспективным. При этом где-то сложилась низкая конкурентная среда, и это облегчает работу предпринимателей. Например, достаточно просто получить финансирование в Якутии, ХМАО и ЯНАО», — рассказал Новокрещенов. В регионе появилось несколько заметных на туристическом рынке объектов. На территории термального курорта «Баден-Баден Тургояк» при поддержке нацпроекта построили 17 модульных домов, оборудовав 350 метров пляжа, детскую площадку и воркаут-зону. Курорт обзавелся и принимает гостей в модульных домах двух типов: на 40 и 70 кв метров. К 2027 году запланировали открыть гостиничный и термальный комплексы с бассейном. На строительство глэмпингов государство выделяет гранты Фото: Размик Закарян © URA.RU На территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» за счет создания модульных отелей номерной фонд увеличился на 66 номеров. Завершилось возведение модульного отеля на 55 номеров на территории Аркаима. Об этом URA.RU рассказали в Управлении координации развития туризма. Исходя из опыта клиентов «Абсолют Сферы», Новокрещенов отметил, что окупаемость глэмпинга составляет 1,5-3 года. Если объект расположен в 10-15 км от крупного города, то «отбить» инвестиции проще всего. Там среднегодовая загрузка номерного фонда, уточнил собеседник URA.RU, достигает 90%. При этом в среднем по рынку она не превышает 60%. В индустрии гостеприимства работают люди, которым нравится создавать условия отдыха для других Фото: Размик Закарян © URA.RU Ткаченко добавил долю пессимизма. Представитель туроператора ждет локального снижения ниши в 2025 году, связанного с обязательной сертификацией мест размещения. Туроператоры, заметил участник рынка, будут вынуждены отказаться от работы с глэмпингами, кто не прошел процедуру. С другой стороны, считает Ткаченко, она не так сложна. Участники рынка готовы биться за кошельки туристов. Зачастую решение зависит от объема локации. Для трех домиков покупать снегоход невыгодно, а для большего количества — уже может стать рентабельным. Это заставляет масштабировать бизнес. Развивая свои объекты, собеседники информагентства не забывают про маркетинговые инструменты. Участники рынка заявили, что в туризме заняты люди, чья работа идет от души. В гостеприимстве финансовые показатели не всегда играют первостепенную роль. Но усилия все-таки отразились на росте турпотока. В январе—октябре в гостиницах региона разместили полтора миллиона человек. При этом годом ранее показатель был ниже на 480 тысяч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дождливое лето добавило проблем владельцам челябинских глэмпингов. Погода сократила и без того короткий туристический сезон. Однако пережитые катаклизмы заставили многих задуматься, чем заинтересовать гостей, даже если на улице сумрачно и выходить не хочется. Учитывая быструю окупаемость инвестиций в данной сфере, бизнесмены продолжат вести бизнес и запланировали новые вложения. В глэмпинге на берегу озера Тургояк под Миассом стоит жаркая пора. В праздники объект загружен. Задуматься о собственном отдыхе владельцам пока не с руки. UralGlamp является одним из немногих мест размещения своего типа, кто продолжает принимать постояльцев даже в холода. Объяснением тому является близость горнолыжного центра, хотя категория туристов различается. Как URA.RU рассказала владелица Марина Андреева, если в каникулы гости приезжают на день-два, чтобы отметить торжества, то позже прибывают спортсмены, которые задерживаются. Когда основная масса туристов разойдется по рабочим местам, горнолыжники будут жить по четыре дня и более. Ценовая политика способствует. «Действует сарафанное радио, люди отдыхают, потом возвращаются к себе и рассказывают друзьям. В результате поток растет, год отработали лучше, чем предыдущий. Сейчас семь домиков, а в 2022 году летом начинали с трех», — поделилась с URA.RU собеседница. Она отметила, что номерной фонд готовы расширять и дальше, но сдерживает размер участка. При решении вопроса с землей, количество объектов увеличат. «В глэмпингах останавливается несколько категорий туристов. Есть те, кто пресытился гостиницами, но не готов жить в палатке. Другие, напротив, всю жизнь ходили с рюкзаками и устали, хотят пусть не самого большого, но комфорта. Есть третьи — семьи с детьми. Они выбирают виды отдыха подешевле: снять домик и пожить вместе на природе. Четвертая группа путешественников реагирует на маркетинг. В соцсетях часто можно видеть красивые видеоролики о конкретных глэмпингах. Иные заметили такой — и собрались в дорогу. Я сам недавно засмотрелся на глэмпинг из Грузии», — рассказал информагентству директор по развитию туроператора Endeavour Tour Сергей Ткаченко. Эксперт отметил, что значительное влияние на развитие местной туриндустрии оказывает активность властей. Тем регионам, где правительство в данном направлении работает активно, удается привлекать федеральные средства. Например, рассказал собеседник, в 2023 году Пермский край смог получить из Москвы в 10 раз больше средств, чем Красноярский. В Челябинской области за год более 60 инвесторов выполнили комплексные проекты по созданию туристической, пляжной и причальной инфраструктуры. В Управлении координации развития туризма URA.RU озвучили, что модульные отели в течение год строились в 25 локациях. Помог нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Гостей начали дополнительно заселять в 500 гостиничных номеров. В результате номерной фонд региона сформировался на отметке в 20 тысяч штук. Активнее он прирастал в Миассе, Каслинском, Аргаяшском районах, Кыштыме, Карабаше и Бредах. В октябре губернатор Алексей Текслер подчеркивал, что часто некапитальные средства размещения открывались в особо охраняемых природных территориях. В области в течение года работало 556 гостиниц и других средств размещения. В декабре челябинские туркомпании впервые за последние годы зафиксировали спад интереса к поездкам на праздники. Руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева рассказала, что, несмотря на высокий спрос по отношению к отдельным локациям, в целом клиенты стали меньше интересоваться турами на новогодние каникулы, есть случаи с отменой бронирований. «Ситуация не единичная. Обычно в одном из крупных глэмпингов на юге региона в середине декабря мест не оставалось. В 2024 году с брони слетело сразу два самых больших дома. Или вот другой объект. На 12 декабря нам удалось забронировать домик там со скидкой в 10%, потому что предыдущую бронь также сняли», — рассказала URA.RU участница рынка. При этом расходы растут. Андреева подсчитала: чтобы обогреть глэмпинг в ноябре, пришлось потратить на электричество 150 тысяч рублей. Сильных морозов осенью не было — зимой расходы еще выше. Все, с кем пообщалось URA.RU, одной из главных назвали проблему нехватки кадров. Собственница UralGlamp отметила, что «стало легче найти программиста с четырьмя высшими образованиями, чем выносливого здорового мужика». Чтобы не растерять имеющийся персонал, владельцы глэмпингов проявляют максимальную заботу о сотрудниках. Отметили, что не самые высокие зарплаты компенсируют внимательным отношением к подчиненным, предполагающим учет пожеланий работников. «Терминалы самообслуживания, которые ставят магазины, стремясь закрыть ими кадровый дефицит, в туризме поставить не получится. Поэтому сохраняем с людьми человеческие отношения. И есть отдача», — пояснил URA.RU основатель глэмпинга «Таганай-сити» в поселке Магнитка Кусинского района Сергей Трусов. Он добавил, что при отсутствии персонала часть мужской работа стали выполнять женщины. Собеседник посетовал на дорожные неурядицы. Объект находится на границе с Таганаем. Короткая дорога в населенный пункт из Златоуста проходит по нацпарку, но отремонтировать ее ответственные службы не могут с 2017 года. Первоначально планировалось, что магистраль запустят в 2021 году, однако с тех пор сроки постоянно сдвигаются на очередной год. Трусов подсчитал, что это снижает турпоток на 30%. Потратить на проживание в глэмпинге можно от 5,5 тысячи до 12 тысяч рублей за сутки. Предприниматели вынуждены поднимать цены, поскольку инфляция ускорилась. Чтобы увеличить продолжительность сезона, ищут разные возможности. «Понимаем, что летом погода может благоприятствовать или нет. Поэтому придумываем, чем сможем занять туристов. Чтобы им стало комфортней, займемся системой обогрева в домиках», — раскрыла URA.RU планы управляющая глэмпингом «Зеленый остров» на Аргазях Ирина Войнова. Дождливое лето превратило локацию глэмпинга в остров в прямом смысле слова. Если раньше к объекту можно было подъехать, то в ушедшем сезоне приходилось добираться на лодке. Не всем это нравилось, ведь транспорт туристы оставляли на «большой земле». Несмотря на трудности, объект был востребован не только у жителей Челябинской области и ее соседей, но и среди более удаленных путешественников. В составе гостей оказалось много приехавших из северных регионов страны. «В ушедшем году заметили тренд на покупку больших домокомплектов под организацию ресторанов, обустройство конференц-залов — мест для массовых мероприятий. Это способ увеличить линейку предлагаемых услуг. Клиент из дачного поселка на Увильдах в 2023 году поставил на берегу ресторан, год спустя рядом добавил банкетный зал», — сообщил URA.RU директор челябинского производителя глэмпингов «Абсолют Сфера» Валерий Новокрещенов. Производственник поделился результатами работы. В 2024 году продажи выросли в два раза, а выручка — в 2,5 раза по отношению к 2023 году. Новокрещенов отметил, что итог сформировали повышенный спрос и донастройка бизнеса. Эксперт уверен, что емкость рынка велика, и насыщения в ближайшие годы не предвидится — рост будет продолжаться. На это должны повлиять факторы — развитие внутреннего туризма, богатые природные возможности страны и политика государственного стимулирования. Доступ к государственному финансированию стал проще. Для желающих заняться бизнесом или расширить его действуют институции, где расскажут, как подготовиться к получению денег, там же помогут с бизнес-планом. «Консультации дают в любом центре поддержки „Мой бизнес“ или региональном управлении развития туризма. Величина гранта будет зависеть от концепции будущего объекта и региона. Есть территории, где государство охотней выделяет средства на туризм, считая регион перспективным. При этом где-то сложилась низкая конкурентная среда, и это облегчает работу предпринимателей. Например, достаточно просто получить финансирование в Якутии, ХМАО и ЯНАО», — рассказал Новокрещенов. В регионе появилось несколько заметных на туристическом рынке объектов. На территории термального курорта «Баден-Баден Тургояк» при поддержке нацпроекта построили 17 модульных домов, оборудовав 350 метров пляжа, детскую площадку и воркаут-зону. Курорт обзавелся и принимает гостей в модульных домах двух типов: на 40 и 70 кв метров. К 2027 году запланировали открыть гостиничный и термальный комплексы с бассейном. На территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» за счет создания модульных отелей номерной фонд увеличился на 66 номеров. Завершилось возведение модульного отеля на 55 номеров на территории Аркаима. Об этом URA.RU рассказали в Управлении координации развития туризма. Исходя из опыта клиентов «Абсолют Сферы», Новокрещенов отметил, что окупаемость глэмпинга составляет 1,5-3 года. Если объект расположен в 10-15 км от крупного города, то «отбить» инвестиции проще всего. Там среднегодовая загрузка номерного фонда, уточнил собеседник URA.RU, достигает 90%. При этом в среднем по рынку она не превышает 60%. Ткаченко добавил долю пессимизма. Представитель туроператора ждет локального снижения ниши в 2025 году, связанного с обязательной сертификацией мест размещения. Туроператоры, заметил участник рынка, будут вынуждены отказаться от работы с глэмпингами, кто не прошел процедуру. С другой стороны, считает Ткаченко, она не так сложна. Участники рынка готовы биться за кошельки туристов. Зачастую решение зависит от объема локации. Для трех домиков покупать снегоход невыгодно, а для большего количества — уже может стать рентабельным. Это заставляет масштабировать бизнес. Развивая свои объекты, собеседники информагентства не забывают про маркетинговые инструменты. Участники рынка заявили, что в туризме заняты люди, чья работа идет от души. В гостеприимстве финансовые показатели не всегда играют первостепенную роль. Но усилия все-таки отразились на росте турпотока. В январе—октябре в гостиницах региона разместили полтора миллиона человек. При этом годом ранее показатель был ниже на 480 тысяч.