05 января 2025
04 января 2025

В Саткинском районе при ДТП пострадали женщина и дети. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших доставили в больницу Сатки Фото:

В Саткинском районе (Челябинская область) при столкновении автомобилей пострадали женщина и двое детей. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции региона, столкнулись Volkswagen Polo и грузовик «ГАЗ Валдай».

«В Саткинском районе на 1710-м километре автодороги М-5 „Урал“ произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и „ГАЗ Валдай“. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры иномарки — женщина и двое детей», — сообщили в ГАИ.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на участке, устанавливая обстоятельства происшествия.Предположительно, водитель Volkswagen уснул за рулем, выехав на полосу встречного движения в месте, где такой выезд разрешен. Мужчина также пострадав. Всех доставили в районную больницу с телесными повреждениями. На месте аварии организовано реверсивное движение.

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В Саткинском районе (Челябинская область) при столкновении автомобилей пострадали женщина и двое детей. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции региона, столкнулись Volkswagen Polo и грузовик «ГАЗ Валдай». «В Саткинском районе на 1710-м километре автодороги М-5 „Урал“ произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и „ГАЗ Валдай“. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры иномарки — женщина и двое детей», — сообщили в ГАИ. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на участке, устанавливая обстоятельства происшествия.Предположительно, водитель Volkswagen уснул за рулем, выехав на полосу встречного движения в месте, где такой выезд разрешен. Мужчина также пострадав. Всех доставили в районную больницу с телесными повреждениями. На месте аварии организовано реверсивное движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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