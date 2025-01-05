В Саткинском районе при ДТП пострадали женщина и дети. Видео

06 января 2025 в 12:56 Размер текста - 17 +

Пострадавших доставили в больницу Сатки Фото: Илья Московец © URA.RU В Саткинском районе (Челябинская область) при столкновении автомобилей пострадали женщина и двое детей. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции региона, столкнулись Volkswagen Polo и грузовик «ГАЗ Валдай». «В Саткинском районе на 1710-м километре автодороги М-5 „Урал“ произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и „ГАЗ Валдай“. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры иномарки — женщина и двое детей», — сообщили в ГАИ. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на участке, устанавливая обстоятельства происшествия.Предположительно, водитель Volkswagen уснул за рулем, выехав на полосу встречного движения в месте, где такой выезд разрешен. Мужчина также пострадав. Всех доставили в районную больницу с телесными повреждениями. На месте аварии организовано реверсивное движение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Саткинском районе (Челябинская область) при столкновении автомобилей пострадали женщина и двое детей. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции региона, столкнулись Volkswagen Polo и грузовик «ГАЗ Валдай». «В Саткинском районе на 1710-м километре автодороги М-5 „Урал“ произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и „ГАЗ Валдай“. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры иномарки — женщина и двое детей», — сообщили в ГАИ. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на участке, устанавливая обстоятельства происшествия.Предположительно, водитель Volkswagen уснул за рулем, выехав на полосу встречного движения в месте, где такой выезд разрешен. Мужчина также пострадав. Всех доставили в районную больницу с телесными повреждениями. На месте аварии организовано реверсивное движение.