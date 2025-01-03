«Сменили камеру на окоп»: кто из челябинских VIP искупит вину на СВО

Среди задержанных челябинских VIP появился тренд на заключение контрактов

04 января 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Сегодня в России людям, оказавшимся на скамье подсудимых, предоставляется возможность искупить вину, отправившись на СВО. В 2024 году в Челябинской области такой возможностью воспользовались многие из задержанных представителей, так называемой элиты. Кто уже находится на фронте, и кто раздумывает над возможностью туда отправиться — в материале URA.RU. Сергей Трифанов занимал пост лидера саткинского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» до июля 2022 года. И каково же было удивление, когда через месяц после сложения полномочий он и его друг Вячеслав Галявов были задержаны. От проделанных ими зверств все пришли в ужас: их обвинили в убийстве человека. При этом, чтобы не попасться правоохранителям, мужчины отрубили жертве голову лопатой. Оба были отправлены под суд. Но во время судебного следствия, видимо, предчувствуя не самые хорошие перспективы, Трифанов и Галявов заключили военные контракты и ушли на СВО. Дальнейшая их судьба неизвестна. Летом 2023 года Владимир Пичугин возвращался с, казалось бы, выгодной для себя сделки с пакетом денег. Внезапно на улице сотрудники УФСБ по региону и военной контрразведки положили его лицом в асфальт. Оказалось, что полковника (на момент задержания Пичугин имел воинское звание) давно «вели». Военного обвинили в коррупции. В суде удалось доказать, что во время частичной мобилизации в России он нашел способ нажиться. А именно: за деньги «отмазывал» тех, кто получил повестки, от отправки на фронт. Схема действовала и в другую сторону — Пичугин вымогал деньги с тех, кто эти повестки не получил. По итогу уже бывший военный получил 10 лет колонии строгого режима. Апелляция не дала результатов. Тогда Пичугин принял решение отправиться на СВО. По данным URA.RU, сейчас бывший полковник находится в госпитале. Задержание бывшего руководителя структурного подразделения ФГУП ПО «Маяк» в Озерске Сергея Похлебаева (однофамилец экс-директора «Маяка» Михаила Похлебаева) вызвало смятение среди элит региона. Все же, фамилия в области известная. А теперь еще и запятнанная мошеннической схемой. В суде удалось доказать причастность Похлебаева к обману градообразующего предприятия. На протяжении нескольких лет он предоставлял подложные документы в подтверждение номинально приобретенных им товаров для нужд предприятия, таким образом похитив у работодателя около 9,1 млн рублей. Похлебаева признали виновным и отправили в колонию на шесть лет и пять месяцев. Не дожидаясь вступления приговора в законную силу, мужчина отправился на СВО. Для бывшего директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова, обвиняемого по целому ряду коррупционных преступлений, отправка на фронт стала последней возможностью выйти из СИЗО. За время следствия и суда он провел в заключении около трех с половиной лет. Дела Абаимова рассматривали сразу два райсуда Челябинска: Курчатовский и Центральный. В первом рассматривалось дело по факту мошенничества и получения взяток при строительстве биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске, во втором — более раннее преступление экс-чиновника, связанное со строительством детского сада в Аше. После отправки Абаимова на фронт Центральный райсуд приостановил рассмотрение дела. При этом, согласно базе данных суда, местоположение экс-чиновника известно. Задержание главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева заставило всех вспомнить про коррупционный скандал в областном минздраве. Правда в этот раз поводом для задержания медика стало трудоустройство «мертвых душ». Вины Ростовцев не признал, и уже на стадии предварительного расследования уволился и подписал контракт с Минобороны РФ. Он талантливый нейрохирург, чьи навыки могут спасти много жизней. Поэтому с большой долей вероятности Ростовцев будет работать в госпитале. Бывшего гендиректора АО «Полет» Александра Нестерова задержали в ноябре 2023 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Под следствие также попал Андрей Белимов, некогда занимавший должность зама Нестерова. По версии следствия, мужчины приняли и оплатили невыполненные работы по исполнению гособоронзаказа. Их действия привели к ущербу на сумму в 100 миллионов рублей. С началом судебного процесса Нестеров заявил о подписании контракта с Минобороны РФ. Представитель министерства ходатайствовал о приостановлении дела и об изменении меры пресечения. Просьбы были удовлетворены. При этом, по данным URA.RU, Нестерова уговаривали отказаться от контракта. Якобы перспективы для оправдательного приговора были весомыми. Но бывший топ-менеджер заявил, что не верит в правосудие. Зайцев был задержан летом 2021 года практически одновременно с непосредственным начальником — Виктором Чернобровиным. Показания на них дал их коллега Александр Орехов. Всех троих обвинили в коррупции. По версии следствия, руководители фонда получали взятки от представителя охранной организации за подписание выгодных контрактов. Сначала Зайцев присоединился к показаниям Орехова, но после отказался от них. Тем самым досудебное соглашение с ним было разорвано. Судили его вместе с Чернобровиным. Суд первой инстанции приговорил уже бывших топ-менеджеров к реальным срокам в колонии строгого режима: Чернобровин получил 16 лет, Зайцев — девять с половиной. На стадии апелляции сроки были снижены до восьми лет двух месяцев и восьми лет, соответственно. Адвокаты после решения апелляционной инстанции заявили, что собираются оспаривать это решение в кассации. Но дожидаться этого Зайцев не стал и практически сразу подписал контракт с Минобороны РФ. По данным URA.RU, его зачислили в штурмовую роту. Сергея Репринцева и Виталия Паутова задерживали сотрудники УФСБ по региону. Первого обвинили в получении взяток, второго — в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. При этом оба вину не признали и на стадии предварительного расследования попросились на СВО. На начальном этапе перспективы для отправки на фронт были неплохие. Но после движение затормозилось. Паутову и Репринцеву ясно дали понять, что отправиться на СВО они смогут лишь после завершения расследования. А чтобы это ускорить — надо признавать вину.