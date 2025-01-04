Трассу М5 частично перекрыли из-за ремонта дорог
Движение на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 5 января временно перекрыли. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
«На 1564 км автодороги М-5 в Ашинском районе движение временно ограничили. Производился ремонт дорожного полотна», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
На кадрах видно, что из-за перекрытия образовалось скопление большегрузов. В настоящий момент движение автомобилей восстановлено, отмечает Госавтоинспекция региона.
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