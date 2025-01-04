04 января 2025
03 января 2025

Движение на челябинском участке трассы М-5 «Урал» перекрыли. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трассу М5 частично перекрыли из-за ремонта дорог
Трассу М5 частично перекрыли из-за ремонта дорог Фото:

Движение на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 5 января временно перекрыли. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. 

«На 1564 км автодороги М-5 в Ашинском районе движение временно ограничили. Производился ремонт дорожного полотна», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

На кадрах видно, что из-за перекрытия образовалось скопление большегрузов. В настоящий момент движение автомобилей восстановлено, отмечает Госавтоинспекция региона. 

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Движение на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 5 января временно перекрыли. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.  «На 1564 км автодороги М-5 в Ашинском районе движение временно ограничили. Производился ремонт дорожного полотна», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства. На кадрах видно, что из-за перекрытия образовалось скопление большегрузов. В настоящий момент движение автомобилей восстановлено, отмечает Госавтоинспекция региона. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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