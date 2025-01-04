04 января 2025
03 января 2025

Река затопила самую длинную туристическую пещеру Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Шемахинская пещера стала опасна для туристов (фото из архива)
Шемахинская пещера стала опасна для туристов (фото из архива) Фото:

Из-за аномального потепления воды подземной реки затопили самую длинную в Челябинской области Шемахинскую пещеру (Ледяной Сказ) в Нязепетровском районе. Пещера является излюбленным местом для туристов в зимний период, но сейчас им рекомендуется в целях безопасности отказаться от посещения подземного царства. Об этом сообщает сообщество «Уральский Сказ».

«Желающим посетить Ледяной Сказ лучше отложить свой поход. Из-за аномальной погоды лед потрескался, через трещины просачивается вода и идет поверх пещеры. Там глубина больше 2,5 метров. Не стоит рисковать здоровьем и жизнью», — пишет сообщество «Уральский Сказ» в социальной сети в «ВКонтакте».

Пещера Сказ, также известная как Шемахинская-1, считается одной из крупнейших исследованных подземных систем на Урале, ее общая протяженность превышает два километра. Эта пещера представляет собой русло реки и является одной из двух крупных подземных рек в России (вторую можно найти в пещере Красная). Внутри пещеры располагаются два озера: первое из них находится всего в 50 метрах от входа и достигает глубины 2,5 метра, а второе расположено немного дальше.

Весной уровень воды в пещере значительно повышается из-за таяния снега и наполняется водой. Зимой же она превращается в великолепное ледяное царство, что делает ее особенно привлекательной для туристов в холодное время года.

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Из-за аномального потепления воды подземной реки затопили самую длинную в Челябинской области Шемахинскую пещеру (Ледяной Сказ) в Нязепетровском районе. Пещера является излюбленным местом для туристов в зимний период, но сейчас им рекомендуется в целях безопасности отказаться от посещения подземного царства. Об этом сообщает сообщество «Уральский Сказ». «Желающим посетить Ледяной Сказ лучше отложить свой поход. Из-за аномальной погоды лед потрескался, через трещины просачивается вода и идет поверх пещеры. Там глубина больше 2,5 метров. Не стоит рисковать здоровьем и жизнью», — пишет сообщество «Уральский Сказ» в социальной сети в «ВКонтакте». Пещера Сказ, также известная как Шемахинская-1, считается одной из крупнейших исследованных подземных систем на Урале, ее общая протяженность превышает два километра. Эта пещера представляет собой русло реки и является одной из двух крупных подземных рек в России (вторую можно найти в пещере Красная). Внутри пещеры располагаются два озера: первое из них находится всего в 50 метрах от входа и достигает глубины 2,5 метра, а второе расположено немного дальше. Весной уровень воды в пещере значительно повышается из-за таяния снега и наполняется водой. Зимой же она превращается в великолепное ледяное царство, что делает ее особенно привлекательной для туристов в холодное время года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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