13 января 2023
12 января 2023

В ХМАО ищут главного врача наркологической клиники на зарплату от 180 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Наркологическая клиника
В обязанности главного врача будет входить лечение пациентов и работа с созависимыми родственниками Фото:

В Сургуте (ХМАО) требуется главный врач в частную наркологическую клинику на зарплату от 180 тысяч рублей в месяц. Вакансия размещена на сайте hh.ru.

«Приглашаем врача психиатра-нарколога на должность главного врача частной наркологической клиники. Достойный уровень заработной платы, от 180 тысяч рублей в месяц и выше», — сообщается в объявлении.

В обязанности главного врача будет входить лечение пациентов, работа с созависимыми родственниками, а также управление персоналом в количестве 10-12 человек. В требованиях к кандидату указаны высшее медицинское образование, наличие профильных сертификатов и опыт работы от трех до шести лет.

Работодатель обещает пятидневную рабочую неделю и обучение за счет компании. «Иногородним на период испытательного срока предоставляется проживание и поддержка на всех этапах переезда», — указано в описании к вакансии.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийской районной больнице ищут сотрудников в российских регионах. Вакансии фельдшеров, зубного врача и медсестры опубликованы на сайте по поиску работы.

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В Сургуте (ХМАО) требуется главный врач в частную наркологическую клинику на зарплату от 180 тысяч рублей в месяц. Вакансия размещена на сайте hh.ru. «Приглашаем врача психиатра-нарколога на должность главного врача частной наркологической клиники. Достойный уровень заработной платы, от 180 тысяч рублей в месяц и выше», — сообщается в объявлении. В обязанности главного врача будет входить лечение пациентов, работа с созависимыми родственниками, а также управление персоналом в количестве 10-12 человек. В требованиях к кандидату указаны высшее медицинское образование, наличие профильных сертификатов и опыт работы от трех до шести лет. Работодатель обещает пятидневную рабочую неделю и обучение за счет компании. «Иногородним на период испытательного срока предоставляется проживание и поддержка на всех этапах переезда», — указано в описании к вакансии. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийской районной больнице ищут сотрудников в российских регионах. Вакансии фельдшеров, зубного врача и медсестры опубликованы на сайте по поиску работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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