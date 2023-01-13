В ХМАО ищут главного врача наркологической клиники на зарплату от 180 тысяч рублей

14 января 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

В обязанности главного врача будет входить лечение пациентов и работа с созависимыми родственниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) требуется главный врач в частную наркологическую клинику на зарплату от 180 тысяч рублей в месяц. Вакансия размещена на сайте hh.ru. «Приглашаем врача психиатра-нарколога на должность главного врача частной наркологической клиники. Достойный уровень заработной платы, от 180 тысяч рублей в месяц и выше», — сообщается в объявлении. В обязанности главного врача будет входить лечение пациентов, работа с созависимыми родственниками, а также управление персоналом в количестве 10-12 человек. В требованиях к кандидату указаны высшее медицинское образование, наличие профильных сертификатов и опыт работы от трех до шести лет. Работодатель обещает пятидневную рабочую неделю и обучение за счет компании. «Иногородним на период испытательного срока предоставляется проживание и поддержка на всех этапах переезда», — указано в описании к вакансии. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийской районной больнице ищут сотрудников в российских регионах. Вакансии фельдшеров, зубного врача и медсестры опубликованы на сайте по поиску работы.

В Сургуте (ХМАО) требуется главный врач в частную наркологическую клинику на зарплату от 180 тысяч рублей в месяц. Вакансия размещена на сайте hh.ru. «Приглашаем врача психиатра-нарколога на должность главного врача частной наркологической клиники. Достойный уровень заработной платы, от 180 тысяч рублей в месяц и выше», — сообщается в объявлении. В обязанности главного врача будет входить лечение пациентов, работа с созависимыми родственниками, а также управление персоналом в количестве 10-12 человек. В требованиях к кандидату указаны высшее медицинское образование, наличие профильных сертификатов и опыт работы от трех до шести лет. Работодатель обещает пятидневную рабочую неделю и обучение за счет компании. «Иногородним на период испытательного срока предоставляется проживание и поддержка на всех этапах переезда», — указано в описании к вакансии. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийской районной больнице ищут сотрудников в российских регионах. Вакансии фельдшеров, зубного врача и медсестры опубликованы на сайте по поиску работы.