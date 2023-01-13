13 января 2023

Свердловчане рассказали о хищной кошке, гуляющей по улице. Видео

Свердловчане увидели рысь, гуляющую по улице Кушвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Природа в челябинском городском бору. Челябинск, рисунок, котик, рысь, рисунок на дереве
Рысь спокойно гуляла по улицам Кушвы Фото:

В Кушве (Свердловская область) заметили рысь, которая прогуливалась по огородам одной из улиц. Об этом рассказали местные жители в одном из городских сообществ.

«По огородам улиц Чумпина и Малая Благодатка гуляет рысь. Хищник шел по своим делам и выглядел спокойно», — поделились подписчики группы «Подслушано в Кушве» соцсети «Вконтакте».

Хищную кошку видели и в другом районе Кушвы. «У туринского кладбища тоже повстречала рысь», — поделилась местная жительница Наталья.

Ранее URA.RU сообщало о гуляющем диком кабане в Екатеринбурге. Зверя заметили рядом с детским садом.

Рысь в районе туринского кладбища, Кушва
Фото:

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В Кушве (Свердловская область) заметили рысь, которая прогуливалась по огородам одной из улиц. Об этом рассказали местные жители в одном из городских сообществ. «По огородам улиц Чумпина и Малая Благодатка гуляет рысь. Хищник шел по своим делам и выглядел спокойно», — поделились подписчики группы «Подслушано в Кушве» соцсети «Вконтакте». Хищную кошку видели и в другом районе Кушвы. «У туринского кладбища тоже повстречала рысь», — поделилась местная жительница Наталья. Ранее URA.RU сообщало о гуляющем диком кабане в Екатеринбурге. Зверя заметили рядом с детским садом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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