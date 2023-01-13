Рысь спокойно гуляла по улицам Кушвы
В Кушве (Свердловская область) заметили рысь, которая прогуливалась по огородам одной из улиц. Об этом рассказали местные жители в одном из городских сообществ.
«По огородам улиц Чумпина и Малая Благодатка гуляет рысь. Хищник шел по своим делам и выглядел спокойно», — поделились подписчики группы «Подслушано в Кушве» соцсети «Вконтакте».
Хищную кошку видели и в другом районе Кушвы. «У туринского кладбища тоже повстречала рысь», — поделилась местная жительница Наталья.
Ранее URA.RU сообщало о гуляющем диком кабане в Екатеринбурге. Зверя заметили рядом с детским садом.
Рысь в районе туринского кладбища, Кушва
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