У детского сада Екатеринбурга спрятался дикий зверь

Кабан замечен в 100 метрах от детского сада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В кустах одного из детских садов Екатеринбурга рядом с Основинским парком спрятался дикий кабан. Об этом сообщили очевидцы.

«Кабан неожиданно вышел на дорогу. Но я испугался [за детей], потому что через 100 метров находится детский сад», — передает портал Е1 слова очевидца.

Он подчеркнул, что зверь не вел себя агрессивно. Очевидец снял видео, на котором кабан прячется в кустах.

URA.RU направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее очевидцы замечали кабана, выбежавшего из леса в Нижнем Тагиле. Он испугался людей и скрылся за деревьями.