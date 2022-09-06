У детского сада Екатеринбурга спрятался дикий зверь

Кабан замечен в 100 метрах от детского сада
В кустах одного из детских садов Екатеринбурга рядом с Основинским парком спрятался дикий кабан. Об этом сообщили очевидцы.
«Кабан неожиданно вышел на дорогу. Но я испугался [за детей], потому что через 100 метров находится детский сад», — передает портал Е1 слова очевидца.
Он подчеркнул, что зверь не вел себя агрессивно. Очевидец снял видео, на котором кабан прячется в кустах.
URA.RU направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее очевидцы замечали кабана, выбежавшего из леса в Нижнем Тагиле. Он испугался людей и скрылся за деревьями.
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