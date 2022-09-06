06 сентября 2022

У детского сада Екатеринбурга спрятался дикий зверь

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные. Челябинск, свинья, кабан
Кабан замечен в 100 метрах от детского сада Фото:

В кустах одного из детских садов Екатеринбурга рядом с Основинским парком спрятался дикий кабан. Об этом сообщили очевидцы.

«Кабан неожиданно вышел на дорогу. Но я испугался [за детей], потому что через 100 метров находится детский сад», — передает портал Е1 слова очевидца.

Он подчеркнул, что зверь не вел себя агрессивно. Очевидец снял видео, на котором кабан прячется в кустах.

URA.RU направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее очевидцы замечали кабана, выбежавшего из леса в Нижнем Тагиле. Он испугался людей и скрылся за деревьями.

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В кустах одного из детских садов Екатеринбурга рядом с Основинским парком спрятался дикий кабан. Об этом сообщили очевидцы. «Кабан неожиданно вышел на дорогу. Но я испугался [за детей], потому что через 100 метров находится детский сад», — передает портал Е1 слова очевидца. Он подчеркнул, что зверь не вел себя агрессивно. Очевидец снял видео, на котором кабан прячется в кустах. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее очевидцы замечали кабана, выбежавшего из леса в Нижнем Тагиле. Он испугался людей и скрылся за деревьями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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