Губернатор Куйвашев, мэр Орлов и полпред Жога поздравили уральцев с Рождеством. Видео

07 января 2025 в 09:54 Размер текста - 17 +

VIP поздравили свердловчан с Рождеством Фото: Илья Московец © URA.RU Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравили уральцев с Рождеством Христово. Они пожелали крепкого здоровья, благополучия и успехов в начинаниях. «Простите друг другу все обиды и окружите родных заботой. Даже если вы находитесь на большом расстоянии друг от друга, уверен, доброе слово достигнет родного сердца. <…> От всей души желаю всем нам мирного неба над головой, согласия в наших домах и процветания нашему Отечеству. Доброго Рождества Христова!» — сказал Жога. Его обращение опубликовано на сайте полпреда УрФО. Куйвашев отметил, что Рождество обладает мощной объединяющей силой и служит укреплению семейных ценностей. «Дорогие земляки! Рождественские праздники, проведенные в кругу родных и близких, наполняют нас позитивной энергией, помогают стать более милосердными и великодушными, прожить новый год в согласии и взаимном уважении с окружающими. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия. Пусть свет путеводной звезды неизменно ведет нас дорогами добра!» — заявил губернатор. Поздравление Орлова появилось в его telegram-канале еще ночью. Он присутствовал на главной рождественской службе — в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. «Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников дарит радость и свет, побуждает к благим делам и поступкам. В Рождество мы особенно чувствуем потребность заботиться друг о друге, поддерживать близких людей и помогать тем, кто в этом нуждается. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и успехов в добрых начинаниях. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и согласие», — написал он. Алексей Орлов на службе Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравили уральцев с Рождеством Христово. Они пожелали крепкого здоровья, благополучия и успехов в начинаниях. «Простите друг другу все обиды и окружите родных заботой. Даже если вы находитесь на большом расстоянии друг от друга, уверен, доброе слово достигнет родного сердца. <…> От всей души желаю всем нам мирного неба над головой, согласия в наших домах и процветания нашему Отечеству. Доброго Рождества Христова!» — сказал Жога. Его обращение опубликовано на сайте полпреда УрФО. Куйвашев отметил, что Рождество обладает мощной объединяющей силой и служит укреплению семейных ценностей. «Дорогие земляки! Рождественские праздники, проведенные в кругу родных и близких, наполняют нас позитивной энергией, помогают стать более милосердными и великодушными, прожить новый год в согласии и взаимном уважении с окружающими. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия. Пусть свет путеводной звезды неизменно ведет нас дорогами добра!» — заявил губернатор. Поздравление Орлова появилось в его telegram-канале еще ночью. Он присутствовал на главной рождественской службе — в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. «Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников дарит радость и свет, побуждает к благим делам и поступкам. В Рождество мы особенно чувствуем потребность заботиться друг о друге, поддерживать близких людей и помогать тем, кто в этом нуждается. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и успехов в добрых начинаниях. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и согласие», — написал он.