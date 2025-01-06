06 января 2025

«Самый лучший муж»: на СВО погиб свердловский машинист. Фото

Машинист из Каменска-Уральского Деменев погиб на СВО
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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, военные сборы, мобилизация, мобилизованные
Сергею Деменеву было 52 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне российской спецоперации на Украине погиб 52-летний Сергей Деменев из Каменска-Уральского (Свердловская область). Он работал машинистом на железной дороге. Об этом рассказали в городской администрации.

«Погиб воин, патриот, наш земляк — аккумуляторщик по ремонту спецоборудования ремонтной роты, младший сержант Сергей Деменев. Трудолюбивый, честный, веселый, отзывчивый, на все руки мастер. Любил рыбалку и отдых на природе. Самый лучший муж, отец и сын — говорят о Сергее родные и близкие», — сообщили в мэрии.

Деменев окончил Камышловский техникум промышленности и транспорта. Срочную службу проходил в артиллерийских войсках специального назначения. Награжден нагрудным знаком «Гвардия».

«Он воевал отважно и самоотверженно, представлен командованием части к ордену Мужества, посмертно. У Сергея Павловича остались мама, старший брат, жена и сын. Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким младшего сержанта Сергея Деменева, отдавшего свою жизнь за Родину», — сказали в администрации.

Прощание с ним состоится 9 января. Героя похоронят на Ивановском кладбище.

У Сергея остался сын
У Сергея остался сын
Фото:

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В зоне российской спецоперации на Украине погиб 52-летний Сергей Деменев из Каменска-Уральского (Свердловская область). Он работал машинистом на железной дороге. Об этом рассказали в городской администрации. «Погиб воин, патриот, наш земляк — аккумуляторщик по ремонту спецоборудования ремонтной роты, младший сержант Сергей Деменев. Трудолюбивый, честный, веселый, отзывчивый, на все руки мастер. Любил рыбалку и отдых на природе. Самый лучший муж, отец и сын — говорят о Сергее родные и близкие», — сообщили в мэрии. Деменев окончил Камышловский техникум промышленности и транспорта. Срочную службу проходил в артиллерийских войсках специального назначения. Награжден нагрудным знаком «Гвардия». «Он воевал отважно и самоотверженно, представлен командованием части к ордену Мужества, посмертно. У Сергея Павловича остались мама, старший брат, жена и сын. Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким младшего сержанта Сергея Деменева, отдавшего свою жизнь за Родину», — сказали в администрации. Прощание с ним состоится 9 января. Героя похоронят на Ивановском кладбище.
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