06 января 2025
05 января 2025

Под Екатеринбургом продают коттедж у подножия гор за 73 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В коттедже никто не жил (архивное фото) Фото:

Под Екатеринбургом у подножия Уктусских гор продают коттедж за 73 миллиона рублей. Дом находится в сосновом бору и является частью поселка бизнес-класса. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Пpocтoрный коттедж c благоустрoенным учaстком 13,5 соток в чepтe гopoдa, в зaкpытом коттеджном пoсeлкe бизнeс-клacсa, в cоcновом бору у подножия Уктуcскиx гop… На участке расположен гостевой дом-баня площадью 180 квадратных метров, построенный из соснового бруса. В доме есть гостиная, спальня, русская парная, душевая, зона отдыха и джакузи», — говорится в объявлении.

По словам продавца, в доме выполнен дизайнерский ремонт. На цокольном этаже есть своя бильярдная, хамам и кинозал с шумоизоляцией. Первый этаж заняла кухня, гостиная с итальянским камином и панорамными окнами, которые выходят на террасу, гардеробную, кабинет, санузел, котельную и двухместный гараж. Второй этаж имеет три спальни, гардероб и ванную. Мебель была сделана на заказ из массива дерева. Есть теплые полы, а бытовая техника установлена от брендов из Европы.

В коттедже никто не жил. Участок огорожен забором, имеется сигнализация, подведена канализация. Стоимость одного квадратного метра — 202 778 рублей.

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Под Екатеринбургом у подножия Уктусских гор продают коттедж за 73 миллиона рублей. Дом находится в сосновом бору и является частью поселка бизнес-класса. Объявление появилось на сайте «Авито». «Пpocтoрный коттедж c благоустрoенным учaстком 13,5 соток в чepтe гopoдa, в зaкpытом коттеджном пoсeлкe бизнeс-клacсa, в cоcновом бору у подножия Уктуcскиx гop… На участке расположен гостевой дом-баня площадью 180 квадратных метров, построенный из соснового бруса. В доме есть гостиная, спальня, русская парная, душевая, зона отдыха и джакузи», — говорится в объявлении. По словам продавца, в доме выполнен дизайнерский ремонт. На цокольном этаже есть своя бильярдная, хамам и кинозал с шумоизоляцией. Первый этаж заняла кухня, гостиная с итальянским камином и панорамными окнами, которые выходят на террасу, гардеробную, кабинет, санузел, котельную и двухместный гараж. Второй этаж имеет три спальни, гардероб и ванную. Мебель была сделана на заказ из массива дерева. Есть теплые полы, а бытовая техника установлена от брендов из Европы. В коттедже никто не жил. Участок огорожен забором, имеется сигнализация, подведена канализация. Стоимость одного квадратного метра — 202 778 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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