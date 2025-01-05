Екатеринбург заваливает мощный снегопад. Фото

Несколько районов Екатеринбурга накрыло снегом 6 января

06 января 2025 в 13:18 Размер текста - 17 +

Снег обрушился в нескольких районах Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге днем 6 января начался снегопад, который уже накрыл трассы и несколько районов. О плохой видимости на дорогах URA.RU рассказал читатель. «Огромные хлопья снега резко обрушились на Академический. Заметает так сильно, что ничего не видно на расстоянии примерно 30 метров», — сказал собеседник. По словам другого, снег пошел в районе Екатеринбургской кольцевой автодороги. Аналогичная ситуация в районе улиц Малышева, Карла Либкнехта, 8 Марта, Куйбышева и проспекта Ленина. Судя по «Яндекс. Погоде», снег также окутал Ленинский, Чкаловский, Верх-Исетский и Орджоникидзевский районы. Синоптик Алексей Пулин ранее предупреждал, что 6 января ожидается переменная облачность без существенных осадков. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 6 января начался снегопад, который уже накрыл трассы и несколько районов. О плохой видимости на дорогах URA.RU рассказал читатель. «Огромные хлопья снега резко обрушились на Академический. Заметает так сильно, что ничего не видно на расстоянии примерно 30 метров», — сказал собеседник. По словам другого, снег пошел в районе Екатеринбургской кольцевой автодороги. Аналогичная ситуация в районе улиц Малышева, Карла Либкнехта, 8 Марта, Куйбышева и проспекта Ленина. Судя по «Яндекс. Погоде», снег также окутал Ленинский, Чкаловский, Верх-Исетский и Орджоникидзевский районы. Синоптик Алексей Пулин ранее предупреждал, что 6 января ожидается переменная облачность без существенных осадков.