05 января 2025

Екатеринбург заваливает мощный снегопад. Фото

Несколько районов Екатеринбурга накрыло снегом 6 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург , снег, снегопад, зима
Снег обрушился в нескольких районах Фото:

В Екатеринбурге днем 6 января начался снегопад, который уже накрыл трассы и несколько районов. О плохой видимости на дорогах URA.RU рассказал читатель.

«Огромные хлопья снега резко обрушились на Академический. Заметает так сильно, что ничего не видно на расстоянии примерно 30 метров», — сказал собеседник. По словам другого, снег пошел в районе Екатеринбургской кольцевой автодороги. Аналогичная ситуация в районе улиц Малышева, Карла Либкнехта, 8 Марта, Куйбышева и проспекта Ленина.

Судя по «Яндекс. Погоде», снег также окутал Ленинский, Чкаловский, Верх-Исетский и Орджоникидзевский районы. Синоптик Алексей Пулин ранее предупреждал, что 6 января ожидается переменная облачность без существенных осадков.

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В Екатеринбурге днем 6 января начался снегопад, который уже накрыл трассы и несколько районов. О плохой видимости на дорогах URA.RU рассказал читатель. «Огромные хлопья снега резко обрушились на Академический. Заметает так сильно, что ничего не видно на расстоянии примерно 30 метров», — сказал собеседник. По словам другого, снег пошел в районе Екатеринбургской кольцевой автодороги. Аналогичная ситуация в районе улиц Малышева, Карла Либкнехта, 8 Марта, Куйбышева и проспекта Ленина. Судя по «Яндекс. Погоде», снег также окутал Ленинский, Чкаловский, Верх-Исетский и Орджоникидзевский районы. Синоптик Алексей Пулин ранее предупреждал, что 6 января ожидается переменная облачность без существенных осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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