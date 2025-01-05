В Екатеринбурге днем 6 января начался снегопад, который уже накрыл трассы и несколько районов. О плохой видимости на дорогах URA.RU рассказал читатель.
«Огромные хлопья снега резко обрушились на Академический. Заметает так сильно, что ничего не видно на расстоянии примерно 30 метров», — сказал собеседник. По словам другого, снег пошел в районе Екатеринбургской кольцевой автодороги. Аналогичная ситуация в районе улиц Малышева, Карла Либкнехта, 8 Марта, Куйбышева и проспекта Ленина.
Судя по «Яндекс. Погоде», снег также окутал Ленинский, Чкаловский, Верх-Исетский и Орджоникидзевский районы. Синоптик Алексей Пулин ранее предупреждал, что 6 января ожидается переменная облачность без существенных осадков.
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