Прокуратура передала в суд дело чиновника правительства ХМАО, попавшегося на коррупции

Фирма обвиняемого оказывала услуги нефтяным компаниям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО прокуратура направила в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное в отношении чиновника из окружного департамента недропользования и природных ресурсов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Являясь сотрудником департамента недропользования и природных ресурсов округа, учредил и выступал в качестве генерального директора юридического лица, оказывающего услуги в лесной сфере, в том числе по проведению работ по лесовосстановлению. При этом подконтрольная лесничему фирма предусмотренные проектами лесовосстановления работы фактически не проводила. Обвиняемый, используя служебное положение, подписывал акты приемки выполненных работ, внося в них заведомо ложные сведения, которые являлись основанием для оплаты услуг по договору», — сообщили в ведомстве.

Нарушение закона было выявлено в ходе прокурорской проверки лесных участков, которые должна была восстановить фирма обвиняемого. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего вице-мэра из ХМАО осудили за выписывание премий самому себе. Вице-мэр в Советском (ХМАО) Валентин Катасонов выписывал сам себе премии за выполнение важных заданий.