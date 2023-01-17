Водитель и пассажир погибли в лобовом столкновении с японской легковушкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе между поселками Новое Поле и Рощино в Сосновском районе Челябинской области вечером 17 января в ДТП погибли водитель и пассажир «ВАЗ 2115». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, в них на полной скорости врезался Mitsubishi Lancer.

«Водитель Mitsubishi Lancer, по предварительным данным, при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем „ВАЗ 2115“. В результате ДТП водитель и пассажир отечественной легковушки от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В настоящее время инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП. Проводятся все необходимые проверки.

Утром 17 января смертельное ДТП было зафиксировано в областном центре. 26-летний водитель Renault Laguna сбил женщину напротив дома №14 по улице Лазурной. Как сообщили в городском ГИБДД, женщина переходила дорогу в неустановленном месте.

От удара «пятнашка» превратилась в груду металла Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области