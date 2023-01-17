17 января 2023

Сайт муниципалитета ХМАО победил в региональном конкурсе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноутбуки и мобильники в руках. Москва, ноутбук, компьютер, работа за компьютером, работа за ноутбуком
Нижневартовский район одерживает победу в конкурсе в девятый раз Фото:

Сайт Нижневартовского района (ХМАО) стал победителем регионального конкурса в номинации «Лучший официальный сайт органа местного самоуправления муниципального образования автономного округа». Об этом сообщает пресс-служба Нижневартовского района.

«В номинации „Лучший официальный сайт органа местного самоуправления муниципального образования автономного округа“ сайт Нижневартовского района вновь стал победителем. Он набрал максимальное количество баллов — 85 по результатам предварительной оценки», — говорится в сообщении.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика» с 2013 года и помогает официальным страницам становиться более актуальными, открытыми и доступными для жителей региона. Сайт Нижневартовского района одерживает победу уже в девятый раз.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) выиграли конкурс «Формула хороших дел» у «СИБУРа». Победители получат гран в размере 2,3 миллиона рублей на строительство экопарка «Ягом» площадью 30 гектаров.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Сайт Нижневартовского района (ХМАО) стал победителем регионального конкурса в номинации «Лучший официальный сайт органа местного самоуправления муниципального образования автономного округа». Об этом сообщает пресс-служба Нижневартовского района. «В номинации „Лучший официальный сайт органа местного самоуправления муниципального образования автономного округа“ сайт Нижневартовского района вновь стал победителем. Он набрал максимальное количество баллов — 85 по результатам предварительной оценки», — говорится в сообщении. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика» с 2013 года и помогает официальным страницам становиться более актуальными, открытыми и доступными для жителей региона. Сайт Нижневартовского района одерживает победу уже в девятый раз. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) выиграли конкурс «Формула хороших дел» у «СИБУРа». Победители получат гран в размере 2,3 миллиона рублей на строительство экопарка «Ягом» площадью 30 гектаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...