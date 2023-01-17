Сайт муниципалитета ХМАО победил в региональном конкурсе

18 января 2023 в 06:50 Размер текста - 17 +

Нижневартовский район одерживает победу в конкурсе в девятый раз Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сайт Нижневартовского района (ХМАО) стал победителем регионального конкурса в номинации «Лучший официальный сайт органа местного самоуправления муниципального образования автономного округа». Об этом сообщает пресс-служба Нижневартовского района. «В номинации „Лучший официальный сайт органа местного самоуправления муниципального образования автономного округа“ сайт Нижневартовского района вновь стал победителем. Он набрал максимальное количество баллов — 85 по результатам предварительной оценки», — говорится в сообщении. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика» с 2013 года и помогает официальным страницам становиться более актуальными, открытыми и доступными для жителей региона. Сайт Нижневартовского района одерживает победу уже в девятый раз. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) выиграли конкурс «Формула хороших дел» у «СИБУРа». Победители получат гран в размере 2,3 миллиона рублей на строительство экопарка «Ягом» площадью 30 гектаров.

Сайт Нижневартовского района (ХМАО) стал победителем регионального конкурса в номинации «Лучший официальный сайт органа местного самоуправления муниципального образования автономного округа». Об этом сообщает пресс-служба Нижневартовского района. «В номинации „Лучший официальный сайт органа местного самоуправления муниципального образования автономного округа“ сайт Нижневартовского района вновь стал победителем. Он набрал максимальное количество баллов — 85 по результатам предварительной оценки», — говорится в сообщении. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика» с 2013 года и помогает официальным страницам становиться более актуальными, открытыми и доступными для жителей региона. Сайт Нижневартовского района одерживает победу уже в девятый раз. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) выиграли конкурс «Формула хороших дел» у «СИБУРа». Победители получат гран в размере 2,3 миллиона рублей на строительство экопарка «Ягом» площадью 30 гектаров.