17 января 2023

Пермское СМИ атаковали хакеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакеры остановили работу ИА «Текст» Фото:

Утром 18 января для пользователей оказался недоступен сайт пермского ИА «Текст». Как пояснили в издании, ресурс подвергся DDoS-атаке.

«Наш сайт с утра попал под какую-то мощную DDoS-атаку. Пока перегружен фальшивыми запросами и не загружается», — сообщает редакция в своем telegram-канале.

СМИ не редко становятся объектом хакерских атак. Так, в маре 2022 года неизвестный взломал сеть информационных порталов Виктора Шкулева, в которую входит и пермский 59.ru. Злоумышленник выложил в открытый доступ данные 20 миллионов пользователей нескольких порталов. Сайт URA.RU также пытались атаковать хакеры Anonymous. В июне DDOS-атаки заблокировали сайты правительства Пермского края и законодательного собрания.

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Утром 18 января для пользователей оказался недоступен сайт пермского ИА «Текст». Как пояснили в издании, ресурс подвергся DDoS-атаке. «Наш сайт с утра попал под какую-то мощную DDoS-атаку. Пока перегружен фальшивыми запросами и не загружается», — сообщает редакция в своем telegram-канале. СМИ не редко становятся объектом хакерских атак. Так, в маре 2022 года неизвестный взломал сеть информационных порталов Виктора Шкулева, в которую входит и пермский 59.ru. Злоумышленник выложил в открытый доступ данные 20 миллионов пользователей нескольких порталов. Сайт URA.RU также пытались атаковать хакеры Anonymous. В июне DDOS-атаки заблокировали сайты правительства Пермского края и законодательного собрания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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