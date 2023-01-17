Пермское СМИ атаковали хакеры

Утром 18 января для пользователей оказался недоступен сайт пермского ИА «Текст». Как пояснили в издании, ресурс подвергся DDoS-атаке.
«Наш сайт с утра попал под какую-то мощную DDoS-атаку. Пока перегружен фальшивыми запросами и не загружается», — сообщает редакция в своем telegram-канале.
СМИ не редко становятся объектом хакерских атак. Так, в маре 2022 года неизвестный взломал сеть информационных порталов Виктора Шкулева, в которую входит и пермский 59.ru. Злоумышленник выложил в открытый доступ данные 20 миллионов пользователей нескольких порталов. Сайт URA.RU также пытались атаковать хакеры Anonymous. В июне DDOS-атаки заблокировали сайты правительства Пермского края и законодательного собрания.
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