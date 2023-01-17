Пермское СМИ атаковали хакеры

18 января 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Хакеры остановили работу ИА «Текст» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Утром 18 января для пользователей оказался недоступен сайт пермского ИА «Текст». Как пояснили в издании, ресурс подвергся DDoS-атаке. «Наш сайт с утра попал под какую-то мощную DDoS-атаку. Пока перегружен фальшивыми запросами и не загружается», — сообщает редакция в своем telegram-канале. СМИ не редко становятся объектом хакерских атак. Так, в маре 2022 года неизвестный взломал сеть информационных порталов Виктора Шкулева, в которую входит и пермский 59.ru. Злоумышленник выложил в открытый доступ данные 20 миллионов пользователей нескольких порталов. Сайт URA.RU также пытались атаковать хакеры Anonymous. В июне DDOS-атаки заблокировали сайты правительства Пермского края и законодательного собрания.

Утром 18 января для пользователей оказался недоступен сайт пермского ИА «Текст». Как пояснили в издании, ресурс подвергся DDoS-атаке. «Наш сайт с утра попал под какую-то мощную DDoS-атаку. Пока перегружен фальшивыми запросами и не загружается», — сообщает редакция в своем telegram-канале. СМИ не редко становятся объектом хакерских атак. Так, в маре 2022 года неизвестный взломал сеть информационных порталов Виктора Шкулева, в которую входит и пермский 59.ru. Злоумышленник выложил в открытый доступ данные 20 миллионов пользователей нескольких порталов. Сайт URA.RU также пытались атаковать хакеры Anonymous. В июне DDOS-атаки заблокировали сайты правительства Пермского края и законодательного собрания.