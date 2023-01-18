18 января 2023

В Тюменскую область вернутся 20-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, мороз, холод, снег на деревьях, снег на ветках
24 января температура опустится до -21 градуса Фото:

В Тюмени ночью 24 января похолодает до -21 градуса. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Погода».

«Днем 24 января температура воздуха составит -13 градусов, ночью опустится до -21. Ожидается небольшой снег, ветер до 3 м/с. 25 января днем температура опустится до -20 градусов, ночью до -19», — указано на официальном сайте сервиса «Яндекс. Погода».

По данным синоптиков, 20-градусные морозы продлятся всего два дня. Уже с 26 января температура воздуха вновь поднимется до -13 градусов.

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В Тюмени ночью 24 января похолодает до -21 градуса. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Погода». «Днем 24 января температура воздуха составит -13 градусов, ночью опустится до -21. Ожидается небольшой снег, ветер до 3 м/с. 25 января днем температура опустится до -20 градусов, ночью до -19», — указано на официальном сайте сервиса «Яндекс. Погода». По данным синоптиков, 20-градусные морозы продлятся всего два дня. Уже с 26 января температура воздуха вновь поднимется до -13 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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