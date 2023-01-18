В Тюменскую область вернутся 20-градусные морозы

19 января 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

24 января температура опустится до -21 градуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени ночью 24 января похолодает до -21 градуса. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Погода». «Днем 24 января температура воздуха составит -13 градусов, ночью опустится до -21. Ожидается небольшой снег, ветер до 3 м/с. 25 января днем температура опустится до -20 градусов, ночью до -19», — указано на официальном сайте сервиса «Яндекс. Погода». По данным синоптиков, 20-градусные морозы продлятся всего два дня. Уже с 26 января температура воздуха вновь поднимется до -13 градусов.

В Тюмени ночью 24 января похолодает до -21 градуса. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Погода». «Днем 24 января температура воздуха составит -13 градусов, ночью опустится до -21. Ожидается небольшой снег, ветер до 3 м/с. 25 января днем температура опустится до -20 градусов, ночью до -19», — указано на официальном сайте сервиса «Яндекс. Погода». По данным синоптиков, 20-градусные морозы продлятся всего два дня. Уже с 26 января температура воздуха вновь поднимется до -13 градусов.