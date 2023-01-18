Челябинцам предлагают на работе закупать бытовую технику за свой счет

Четверть челябинцев просили приобретать на работу мелкую бытовую технику Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинской области 24% работников столкнулись с требованием работодателя приобрести за свой счет мелкую бытовую технику. О поборах на рабочем месте рассказала пресс-служба сервиса HeadHunter.

«Некоторые жители региона покупали для работы мелкую бытовую технику (24%), средства гигиены (23%), учебные материалы (21%) и программное обеспечение (12%). Однако чаще всего работодатели области просят приобретать канцелярские принадлежности и мелкую электронику, например, калькуляторы, компьютерные мыши и наушники. С такими требованиями сталкивались 55% опрошенных респондентов», — отметили в HeadHunter.

Кроме прочего, челябинцам на работу приходилось покупать рабочий инструмент, спецодежду, бензин и средства индивидуальной защиты (по 25%). Специалисты сайта отметили, что две трети челябинцев покупали вещи по своей инициативе, а каждый шестой — по требованию работодателя. Только четверть жителей региона с подобной необходимостью не сталкивались. Примерно треть сотрудников получили полную или частичную компенсацию затрат, остальным ничего не возмещали.

Больше половины, 55%, сдают деньги на подарки или помощь коллегам добровольно. Для четверти эта обязанность обязательна, у остальных бывает по-разному. Чаще всего скидываются на личные праздники: дни рождения, свадьбы, рождения ребенка. Таких респондентов набралась треть от принявших участие в опросе. Чуть реже собирают на помощь в трудной жизненной ситуации. В 15% компаний сдают деньги на корпоративы, 6% платят профсоюзные взносы.

В HeadHunter отметили, что три четверти опрошенных практику скидываться на личные подарки или помощь считают положительной, когда процесс добровольный. Эта доля является самой высокой в стране. Лишь 9% челябинцев категорически против сборов.