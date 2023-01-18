В ХМАО вынесли приговор преступной группировке, занимавшейся рэкетом и похищением людей

19 января 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

ОПГ рэкетиров из Сургута получила тюремный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Группа вымогателей, которая орудовала в Сургуте, получила обвинительный приговор. Решением суда, все участники преступной ячейки отправятся в тюрьму на срок от пяти до 15 лет. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с материалами дела. «Приговор достаточно строгий, десять фигурантов получили от пяти до 15 лет лишения свободы в зависимости от участия в преступной деятельности. При этом никто из десяти человек не признал своей вины», — сказал источник. Он также добавил, что приговор будет обжаловаться стороной защиты. Все это время, примерно полгода, они будут находиться в следственных изоляторах. В пресс-службе городского суда пообещали уточнить информацию. Банда занималась тем, что выбивала деньги и забирала имущество у своих жертв, в том числе квартиры и иномарки. Одного из пострадавших они опоили димедролом и вывезли в Карачаево-Черкесскую республику, где насильно удерживали, пока совершали незаконную сделку по переоформлению его квартиры.

Группа вымогателей, которая орудовала в Сургуте, получила обвинительный приговор. Решением суда, все участники преступной ячейки отправятся в тюрьму на срок от пяти до 15 лет. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с материалами дела. «Приговор достаточно строгий, десять фигурантов получили от пяти до 15 лет лишения свободы в зависимости от участия в преступной деятельности. При этом никто из десяти человек не признал своей вины», — сказал источник. Он также добавил, что приговор будет обжаловаться стороной защиты. Все это время, примерно полгода, они будут находиться в следственных изоляторах. В пресс-службе городского суда пообещали уточнить информацию. Банда занималась тем, что выбивала деньги и забирала имущество у своих жертв, в том числе квартиры и иномарки. Одного из пострадавших они опоили димедролом и вывезли в Карачаево-Черкесскую республику, где насильно удерживали, пока совершали незаконную сделку по переоформлению его квартиры.