18 января 2023

В Тюменской области снесут аварийные дома, общая территория которых сравнима с Монако

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос здания гостиницы Заря. Тюмень, экскаватор, снос здания, снос дома, улица первомайская 8
Площадь самого жилья при этом около 80 тысяч кв. м. Фото:

Проведение в Тюменской области комплексного развития территорий (КРТ) затронет снос аварийных домов, общая территория которых охватывает 250 гектаров. Эта площадь немногим больше государства Монако, которое занимает 200 га земли. О ходе реновации в регионе сообщил Павел Перевалов, начальник Главного управления строительства Тюменской области (ГУС ТО).

«Сегодня уже 15 решений о КРТ принято в регионе. Они охватывают почти 250 га территории. Порядка 80 тысяч кв. метров аварийного жилья в рамках этих проектов предполагается снести, построив новое жилье, новые объекты», — передают ТАСС слова Перевалова с собрания в Совете Федерации.

Он также рассказал об успехах региона в строительстве жилья. «В прошедшем 2022 году у нас очередной рекорд. Мы почти 2 млн 300 тыс. кв. м. ввели и вплотную приблизились к отметке в 1,5 кв. м. на одного жителя региона. У нас сейчас еще порядка 3,5 млн кв. м. единовременно строятся», — отметил Перевалов.

Первый участок под реновацию в Тюмени власти определили в ноябре 2021 года. Тогда КРТ затронуло дома в районе двух улиц. Перевалов позже уточнил, что и в других городах региона могут использовать этот механизм.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область и ЯНАО были отмечены как наиболее успешные в реализации проекта реновации. Такое заявление летом 2022 года сделал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

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Проведение в Тюменской области комплексного развития территорий (КРТ) затронет снос аварийных домов, общая территория которых охватывает 250 гектаров. Эта площадь немногим больше государства Монако, которое занимает 200 га земли. О ходе реновации в регионе сообщил Павел Перевалов, начальник Главного управления строительства Тюменской области (ГУС ТО). «Сегодня уже 15 решений о КРТ принято в регионе. Они охватывают почти 250 га территории. Порядка 80 тысяч кв. метров аварийного жилья в рамках этих проектов предполагается снести, построив новое жилье, новые объекты», — передают ТАСС слова Перевалова с собрания в Совете Федерации. Он также рассказал об успехах региона в строительстве жилья. «В прошедшем 2022 году у нас очередной рекорд. Мы почти 2 млн 300 тыс. кв. м. ввели и вплотную приблизились к отметке в 1,5 кв. м. на одного жителя региона. У нас сейчас еще порядка 3,5 млн кв. м. единовременно строятся», — отметил Перевалов. Первый участок под реновацию в Тюмени власти определили в ноябре 2021 года. Тогда КРТ затронуло дома в районе двух улиц. Перевалов позже уточнил, что и в других городах региона могут использовать этот механизм. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область и ЯНАО были отмечены как наиболее успешные в реализации проекта реновации. Такое заявление летом 2022 года сделал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.
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