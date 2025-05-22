Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко был задержан после публичной критики со стороны губернатора региона Вениамина Кондратьева, которая произошла накануне. Тогда же Нестеренко и был уволен с должности. Об этом сообщает Baza.
«Задержан экс-вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко. Его задержали после публичного разноса от губернатора Кондратьева», — передают авторы канала. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением. В частности, экс-замглавы неоднократно срывал сроки сдачи социальных объектов.
Накануне в правительстве состоялось заседание на котором глава региона Кондратьев публично отчитал Нестеренко. Губернатор признал, что ему сложно работать со своим заместителем, несмотря на уважение. Александр Нестеренко занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края с лета 2024 года и курировал вопросы строительства в регионе. До назначения на высокую должность он работал в «Главном управлении строительства Краснодарского края».
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