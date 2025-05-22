ЕС не будет конфисковать российские активы: в Европе рассказали о планах по новому пакету санкций

ЕС не обсуждает использование замороженных активов РФ в 18-м пакете санкций
© Служба новостей «URA.RU»
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Уже известны некоторые элементы предстоящих санкций, и замороженные активы не фигурируют среди них
Уже известны некоторые элементы предстоящих санкций, и замороженные активы не фигурируют среди них Фото:

Вопрос использования замороженных российских активов не рассматривается в рамках подготовки 18-го пакета санкций против России. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью на пресс-конференции в Брюсселе.

«Председатель Еврокомиссии уже объявила некоторые элементы, и замороженные активы не были среди них», — сказала Пинью, передает ТАСС. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже озвучила основные элементы грядущих санкций: новые ограничения в отношении экспорта российской нефти, ужесточение ценового потолка, а также дополнительные меры против так называемого «теневого флота», который используется для обхода санкций.

На этой неделе страны ЕС утвердили 17-й пакет санкций. В него вошли новые персональные и секторальные ограничения: в «черный список» были добавлены 17 физических лиц и 58 организаций, а также 189 танкеров, перевозящих российскую нефть в обход установленных ограничений. Эти меры направлены на усиление давления на российский энергетический сектор.

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Вопрос использования замороженных российских активов не рассматривается в рамках подготовки 18-го пакета санкций против России. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью на пресс-конференции в Брюсселе. «Председатель Еврокомиссии уже объявила некоторые элементы, и замороженные активы не были среди них», — сказала Пинью, передает ТАСС. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже озвучила основные элементы грядущих санкций: новые ограничения в отношении экспорта российской нефти, ужесточение ценового потолка, а также дополнительные меры против так называемого «теневого флота», который используется для обхода санкций. На этой неделе страны ЕС утвердили 17-й пакет санкций. В него вошли новые персональные и секторальные ограничения: в «черный список» были добавлены 17 физических лиц и 58 организаций, а также 189 танкеров, перевозящих российскую нефть в обход установленных ограничений. Эти меры направлены на усиление давления на российский энергетический сектор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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