В Пермском крае планируют создать центр политтехнологий

19 января 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Инициаторами проекта выступили пермские политологи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Прикамье создают «Центр стратегических коммуникаций», ориентированный на консолидирование рынка избирательных технологий территории и сохранение кадрового потенциала. Авторами проекта стали пермские политологи Андрей Резвых и Сергей Ильин. «Сейчас центр занимается анализом будущих выборов в думы крупных муниципалитетов Пермского края — Краснокамск и Чайковский. Есть задача консолидировать рынок избирательных технологий Прикамья и сохранить кадры, которые с постоянно вымываются в межвыборный период», — пояснил Сергей Ильин изданию «Коммерсант-Прикамье». По словам собеседника, основные силы организации в 2023 году будут сосредоточены на муниципальных выборах в крупных городах края. В качестве главных партнеров рассматриваются администрация главы региона, регпредставительство партии «Единая Россия», а также ряд крупных промышленных предприятий. О том, что в штабе губернатора Прикамья произошли кадровые перестановки, URA.RU писало ранее. Корреспонденты агентства сообщали также, что пермские единороссы собираются поменять руководство перед президентскими выборами в РФ.

В Прикамье создают «Центр стратегических коммуникаций», ориентированный на консолидирование рынка избирательных технологий территории и сохранение кадрового потенциала. Авторами проекта стали пермские политологи Андрей Резвых и Сергей Ильин. «Сейчас центр занимается анализом будущих выборов в думы крупных муниципалитетов Пермского края — Краснокамск и Чайковский. Есть задача консолидировать рынок избирательных технологий Прикамья и сохранить кадры, которые с постоянно вымываются в межвыборный период», — пояснил Сергей Ильин изданию «Коммерсант-Прикамье». По словам собеседника, основные силы организации в 2023 году будут сосредоточены на муниципальных выборах в крупных городах края. В качестве главных партнеров рассматриваются администрация главы региона, регпредставительство партии «Единая Россия», а также ряд крупных промышленных предприятий. О том, что в штабе губернатора Прикамья произошли кадровые перестановки, URA.RU писало ранее. Корреспонденты агентства сообщали также, что пермские единороссы собираются поменять руководство перед президентскими выборами в РФ.