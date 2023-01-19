В Пермском крае планируют создать центр политтехнологий

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Владимир Жириновский. Москва, политик, чиновник, портфель, политика, портфели депутатов, министр, портфель министра
Инициаторами проекта выступили пермские политологи Фото:

В Прикамье создают «Центр стратегических коммуникаций», ориентированный на консолидирование рынка избирательных технологий территории и сохранение кадрового потенциала. Авторами проекта стали пермские политологи Андрей Резвых и Сергей Ильин.

«Сейчас центр занимается анализом будущих выборов в думы крупных муниципалитетов Пермского края — Краснокамск и Чайковский. Есть задача консолидировать рынок избирательных технологий Прикамья и сохранить кадры, которые с постоянно вымываются в межвыборный период», — пояснил Сергей Ильин изданию «Коммерсант-Прикамье».

По словам собеседника, основные силы организации в 2023 году будут сосредоточены на муниципальных выборах в крупных городах края. В качестве главных партнеров рассматриваются администрация главы региона, регпредставительство партии «Единая Россия», а также ряд крупных промышленных предприятий.

О том, что в штабе губернатора Прикамья произошли кадровые перестановки, URA.RU писало ранее. Корреспонденты агентства сообщали также, что пермские единороссы собираются поменять руководство перед президентскими выборами в РФ.

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В Прикамье создают «Центр стратегических коммуникаций», ориентированный на консолидирование рынка избирательных технологий территории и сохранение кадрового потенциала. Авторами проекта стали пермские политологи Андрей Резвых и Сергей Ильин. «Сейчас центр занимается анализом будущих выборов в думы крупных муниципалитетов Пермского края — Краснокамск и Чайковский. Есть задача консолидировать рынок избирательных технологий Прикамья и сохранить кадры, которые с постоянно вымываются в межвыборный период», — пояснил Сергей Ильин изданию «Коммерсант-Прикамье». По словам собеседника, основные силы организации в 2023 году будут сосредоточены на муниципальных выборах в крупных городах края. В качестве главных партнеров рассматриваются администрация главы региона, регпредставительство партии «Единая Россия», а также ряд крупных промышленных предприятий. О том, что в штабе губернатора Прикамья произошли кадровые перестановки, URA.RU писало ранее. Корреспонденты агентства сообщали также, что пермские единороссы собираются поменять руководство перед президентскими выборами в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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