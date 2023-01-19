На территории одного из охотничьих хозяйств Прикамья семейство кабанов вышло на подкормку. Видео опубликовано на странице министерства природных ресурсов Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
«Территория Очерского городского округа (охотхозяйство „Очерское“). На фотоловушку попало целое семейство кабанчиков на подкормке», — указано в сообщении.
Согласно данным из открытых источников, прикорм используется, чтобы удержать диких животных на территории охотничьего хозяйства. Эта мера также способствует увеличению числа поголовья и позволяет пресечь посягательства кабанов на поля.
В ноябре прошлого URA.RU писало о кабанах, которые вышли к людям. Рядом с мусорными баками вблизи одного из населенных пунктов в Пермском крае были замечены несколько животных.
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