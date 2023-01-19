19 января 2023

Пермским охотникам удалось приманить семейство кабанов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные. Челябинск, свинья, кабан
Кабаны попали в объектив фотоловушки Фото:

На территории одного из охотничьих хозяйств Прикамья семейство кабанов вышло на подкормку. Видео опубликовано на странице министерства природных ресурсов Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

«Территория Очерского городского округа (охотхозяйство „Очерское“). На фотоловушку попало целое семейство кабанчиков на подкормке», — указано в сообщении.

Согласно данным из открытых источников, прикорм используется, чтобы удержать диких животных на территории охотничьего хозяйства. Эта мера также способствует увеличению числа поголовья и позволяет пресечь посягательства кабанов на поля.

В ноябре прошлого URA.RU писало о кабанах, которые вышли к людям. Рядом с мусорными баками вблизи одного из населенных пунктов в Пермском крае были замечены несколько животных.

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На территории одного из охотничьих хозяйств Прикамья семейство кабанов вышло на подкормку. Видео опубликовано на странице министерства природных ресурсов Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «Территория Очерского городского округа (охотхозяйство „Очерское“). На фотоловушку попало целое семейство кабанчиков на подкормке», — указано в сообщении. Согласно данным из открытых источников, прикорм используется, чтобы удержать диких животных на территории охотничьего хозяйства. Эта мера также способствует увеличению числа поголовья и позволяет пресечь посягательства кабанов на поля. В ноябре прошлого URA.RU писало о кабанах, которые вышли к людям. Рядом с мусорными баками вблизи одного из населенных пунктов в Пермском крае были замечены несколько животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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