Пермским охотникам удалось приманить семейство кабанов. Видео

20 января 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

Кабаны попали в объектив фотоловушки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории одного из охотничьих хозяйств Прикамья семейство кабанов вышло на подкормку. Видео опубликовано на странице министерства природных ресурсов Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «Территория Очерского городского округа (охотхозяйство „Очерское“). На фотоловушку попало целое семейство кабанчиков на подкормке», — указано в сообщении. Согласно данным из открытых источников, прикорм используется, чтобы удержать диких животных на территории охотничьего хозяйства. Эта мера также способствует увеличению числа поголовья и позволяет пресечь посягательства кабанов на поля. В ноябре прошлого URA.RU писало о кабанах, которые вышли к людям. Рядом с мусорными баками вблизи одного из населенных пунктов в Пермском крае были замечены несколько животных.

На территории одного из охотничьих хозяйств Прикамья семейство кабанов вышло на подкормку. Видео опубликовано на странице министерства природных ресурсов Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «Территория Очерского городского округа (охотхозяйство „Очерское“). На фотоловушку попало целое семейство кабанчиков на подкормке», — указано в сообщении. Согласно данным из открытых источников, прикорм используется, чтобы удержать диких животных на территории охотничьего хозяйства. Эта мера также способствует увеличению числа поголовья и позволяет пресечь посягательства кабанов на поля. В ноябре прошлого URA.RU писало о кабанах, которые вышли к людям. Рядом с мусорными баками вблизи одного из населенных пунктов в Пермском крае были замечены несколько животных.