Видео с кабанами было выложено в соцсетях
Рядом с мусорными баками вблизи одного из населенных пунктов Пермского края были замечены несколько кабанов. Их на видео заснял проезжающий мимо очевидец.
«Может это какие-то большие крысы? Нет, это кабанчики», — пошутил автор видео. Мужчина опубликовал его в telegram-канале «ЧП Пермь — новости».
Ранее URA.RU сообщало о бегающем по улицам Березников (Пермский край) кабане, которого фотографировали жители. Он оказался домашним, хозяева после забрали животное домой.
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