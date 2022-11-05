05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

Кабаны вышли к людям в Пермском крае. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные. Челябинск, свинья, кабан
Видео с кабанами было выложено в соцсетях Фото:

Рядом с мусорными баками вблизи одного из населенных пунктов Пермского края были замечены несколько кабанов. Их на видео заснял проезжающий мимо очевидец.

«Может это какие-то большие крысы? Нет, это кабанчики», — пошутил автор видео. Мужчина опубликовал его в telegram-канале «ЧП Пермь — новости».

Ранее URA.RU сообщало о бегающем по улицам Березников (Пермский край) кабане, которого фотографировали жители. Он оказался домашним, хозяева после забрали животное домой.

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Рядом с мусорными баками вблизи одного из населенных пунктов Пермского края были замечены несколько кабанов. Их на видео заснял проезжающий мимо очевидец. «Может это какие-то большие крысы? Нет, это кабанчики», — пошутил автор видео. Мужчина опубликовал его в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». Ранее URA.RU сообщало о бегающем по улицам Березников (Пермский край) кабане, которого фотографировали жители. Он оказался домашним, хозяева после забрали животное домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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