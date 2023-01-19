19 января 2023

Студентов старейшего колледжа Екатеринбурга массово госпитализируют

В екатеринбургском колледже имени Ползунова бушует кишечный вирус
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Екатеринбург, колледж ползунова, площадь 1905года, проспект ленина
В общежитии колледжа имени Ползунова вспышка кишечной инфекции Фото:

Студентов колледжа имени Ползунова (Екатеринбург) массово госпитализируют в медучреждения. Причина — вспышка кишечного вируса.

«Студентов увозят на скорой с кишечной инфекцией. Администрация колледжа в курсе ситуации. На карантин учреждение не закрывают. Пока ограничились только профилактическими беседами с контактными группами», — передает слова студентов Е1.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору колледжа имени Ползунова Андрею Козлову. На звонок корреспондента он не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге зафиксировано 12 случаев заражения норовирусной инфекцией. Это произошло после посещения шаурмичной «У Аро».

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Студентов колледжа имени Ползунова (Екатеринбург) массово госпитализируют в медучреждения. Причина — вспышка кишечного вируса. «Студентов увозят на скорой с кишечной инфекцией. Администрация колледжа в курсе ситуации. На карантин учреждение не закрывают. Пока ограничились только профилактическими беседами с контактными группами», — передает слова студентов Е1. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору колледжа имени Ползунова Андрею Козлову. На звонок корреспондента он не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге зафиксировано 12 случаев заражения норовирусной инфекцией. Это произошло после посещения шаурмичной «У Аро».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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