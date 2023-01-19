Студентов старейшего колледжа Екатеринбурга массово госпитализируют

В екатеринбургском колледже имени Ползунова бушует кишечный вирус

В общежитии колледжа имени Ползунова вспышка кишечной инфекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студентов колледжа имени Ползунова (Екатеринбург) массово госпитализируют в медучреждения. Причина — вспышка кишечного вируса.

«Студентов увозят на скорой с кишечной инфекцией. Администрация колледжа в курсе ситуации. На карантин учреждение не закрывают. Пока ограничились только профилактическими беседами с контактными группами», — передает слова студентов Е1.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору колледжа имени Ползунова Андрею Козлову. На звонок корреспондента он не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге зафиксировано 12 случаев заражения норовирусной инфекцией. Это произошло после посещения шаурмичной «У Аро».