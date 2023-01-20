В ЯНАО ищут архивариуса на зарплату в 130 тысяч рублей

Архивариус требуется в строительную компанию (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) в строительную организацию требуется архивариус. Кандидату обещают зарплату в размере 130 тысяч рублей, сообщается в вакансии, опубликованной на сайте hh.ru.

«Требуется ведущий специалист (архивариус). Заработная плата — 130 000 рублей на руки», — указано в вакансии.

В обязанности специалиста входит создание архива, формирование отчетности, учет, проверка правильности оформления документов. От кандидата требуется высшее образование по специальности, опыт работы от трех до шести лет, высокий уровень грамотности, владение необходимыми программами и знание основных требований. Работодатель, компания ООО «ГСП-2», обещает официальное трудоустройство, офис в центре города, организацию доставки и питания.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО увеличили размер заработной платы работников окружного государственного архива. Оклад сотрудников профессиональных квалифицированных групп составляет от 14 до 26 тысяч рублей, у руководителей — от 31 до 39 тысяч рублей.