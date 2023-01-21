Треть жителей ХМАО выбрасывает новогодние елки в мусорку

Более трети жителей Ханты-Мансийского автономного округа выбрасывает новогодние живые ели в мусорку. Об итогах исследования по теме сообщили в компании SuperJob.
«Живые новогодние ели 38% жителей Югры в этом году выбрасывают в мусор. 18% опрошенных сдает ель в переработку, 15% респондентов распилят дерево на дрова, 4% — на деревянные изделия и сувениры», — рассказали аналитики.
Передать новогоднюю елку в зоопарк планирует один из 100 югорчан. В исследование приняли участие экономически активные жители городов ХМАО.
Ранее сообщалось, что в управлении экологии администрации Нижневартовска поделились с жителями города лайфхаком о том, что можно сделать из старой новогодней елки. Среди вариантов хвойный чай и зубная щетка.
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