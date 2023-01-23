Курганским студентам предлагают работу с зарплатой от 45 тысяч рублей

24 января 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Учащихся набирают в студотряды на работы в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский областной студенческий отряд открыл набор студентов, желающих поработать в летний период. Записаться можно в отряды по нескольким направлениям, заполнив анкету на сайте организации. Участникам стройотрядов обещают зарплату от 45 тысяч рублей. «Строительные отряды. Работа в Курганской области и других регионах России, заработная плата от 45 000 руб./мес. Виды работ: дорожные, отделочные, бетонные, земельные и другие. Принимаются на работу только парни. Условия работы: оплата проезда к месту работы и обратно, проживание, питание, спецодежда и медицинская комиссия оплачиваются работодателем. Для работы в строительном отряде необходимо пройти медкомиссию», — информирует группа «Курганская КГСХА» в соцсети «ВКонтакте». У студентов есть возможность работать в педагогических отрядах в детских лагерях Курганской области и на территории Краснодарского края. Заработная плата от 15 000 рублей за смену (смена — 21 день). Необходимо выполнять обязанности вожатого. Работодатель оплачивает проезд к месту работы и обратно, проживание и питание. Для работы в педагогическом отряде необходимо пройти обучение и получить свидетельство о прохождении курсов, а также пройти медкомиссию. Студенты, записавшиеся в сервисные отряды, работают в учреждениях на территории Курганской области, Краснодарского края и Республики Крым официантами, горничными, кухонными работниками. Заработная плата от 20 000 рублей в месяц. Работодатель частично компенсирует проезд к месту работы и обратно, оплатит проживание и питание. Для работы в сервисном отряде необходимо пройти медкомиссию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский областной студенческий отряд открыл набор студентов, желающих поработать в летний период. Записаться можно в отряды по нескольким направлениям, заполнив анкету на сайте организации. Участникам стройотрядов обещают зарплату от 45 тысяч рублей. «Строительные отряды. Работа в Курганской области и других регионах России, заработная плата от 45 000 руб./мес. Виды работ: дорожные, отделочные, бетонные, земельные и другие. Принимаются на работу только парни. Условия работы: оплата проезда к месту работы и обратно, проживание, питание, спецодежда и медицинская комиссия оплачиваются работодателем. Для работы в строительном отряде необходимо пройти медкомиссию», — информирует группа «Курганская КГСХА» в соцсети «ВКонтакте». У студентов есть возможность работать в педагогических отрядах в детских лагерях Курганской области и на территории Краснодарского края. Заработная плата от 15 000 рублей за смену (смена — 21 день). Необходимо выполнять обязанности вожатого. Работодатель оплачивает проезд к месту работы и обратно, проживание и питание. Для работы в педагогическом отряде необходимо пройти обучение и получить свидетельство о прохождении курсов, а также пройти медкомиссию. Студенты, записавшиеся в сервисные отряды, работают в учреждениях на территории Курганской области, Краснодарского края и Республики Крым официантами, горничными, кухонными работниками. Заработная плата от 20 000 рублей в месяц. Работодатель частично компенсирует проезд к месту работы и обратно, оплатит проживание и питание. Для работы в сервисном отряде необходимо пройти медкомиссию.