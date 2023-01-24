Источник: скандальный пермский арт-объект перенесли в присутствии министра

Перенос пермского арт-объекта «Счастье не за горами» разрешил министр транспорта

Столб за надписью портит панораму Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Арт-объект «Счастье не за горами» на пермской набережной пытались перенести по директиве главы минтранса Сергея Вешнякова. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах региона.

«Распоряжение перенести буквы отдал министр транспорта Сергей Вешняков. Он присутствовал там вместе с подрядчиком „Техдоргрупп“, который вел работы по благоустройству этого участка речного вокзала», — сообщили источники.

URA.RU направило запрос в пресс-службу минтранса. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что после ремонта территории за Речным вокзалом в Перми, где установлен арт-объект, жители пожаловались на столб, который появился за надписью и портит вид. Губернатор Дмитрий Махонин поручил минтрансу вместе с подрядчиком исправить этот недочет и убрать столб. Однако 24 января на набережной были замечены люди, которые пытались перенести не столб, а буквы. В мэрии возмутились таким поведением.