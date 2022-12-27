В Перми обновили часть набережной у культового арт-объекта

Завершена реконструкция части пермской набережной у арт-объекта «Счастье не за горами»

На набережной Перми появились КПП и электрические подъемники Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На пермской набережной завершился ремонт участка у речного вокзала, напротив которого стоит арт-объект «Счастье не за горами». Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. На выложенных в посте фотографиях можно рассмотреть современные КПП для посадки пассажиров на теплоходы, обновленную плитку и лестницы.

«Обновлена привокзальная площадь и променадная часть нижнего яруса — там, где „Счастье не за горами“. Сами причалы, как вы помните, были в плачевном состоянии», — написал Махонин. Для реконструкции укрепили берег, восстановили подходы к причалам. Посадка пассажиров на теплоходы будет теперь осуществляться через два модульных здания КПП, маломобильные пассажиры смогут воспользоваться электрическими подъемниками и пандусами.

Губернатор утверждает, что создание современной инфраструктуры на набережной будет продолжено, а в следующем году из Перми будут организованы три круизных маршрута. По словам Махонина, фотографии с этого места станут еще лучше.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермь вернулся символ города — арт-объект «Счастье не за горами». Надпись установили на прежнее место.