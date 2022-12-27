В Перми обновили часть набережной у культового арт-объекта

На пермской набережной завершился ремонт участка у речного вокзала, напротив которого стоит арт-объект «Счастье не за горами». Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. На выложенных в посте фотографиях можно рассмотреть современные КПП для посадки пассажиров на теплоходы, обновленную плитку и лестницы.
«Обновлена привокзальная площадь и променадная часть нижнего яруса — там, где „Счастье не за горами“. Сами причалы, как вы помните, были в плачевном состоянии», — написал Махонин. Для реконструкции укрепили берег, восстановили подходы к причалам. Посадка пассажиров на теплоходы будет теперь осуществляться через два модульных здания КПП, маломобильные пассажиры смогут воспользоваться электрическими подъемниками и пандусами.
Губернатор утверждает, что создание современной инфраструктуры на набережной будет продолжено, а в следующем году из Перми будут организованы три круизных маршрута. По словам Махонина, фотографии с этого места станут еще лучше.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермь вернулся символ города — арт-объект «Счастье не за горами». Надпись установили на прежнее место.
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На пермской набережной завершился ремонт участка у речного вокзала, напротив которого стоит арт-объект «Счастье не за горами». Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. На выложенных в посте фотографиях можно рассмотреть современные КПП для посадки пассажиров на теплоходы, обновленную плитку и лестницы. «Обновлена привокзальная площадь и променадная часть нижнего яруса — там, где „Счастье не за горами“. Сами причалы, как вы помните, были в плачевном состоянии», — написал Махонин. Для реконструкции укрепили берег, восстановили подходы к причалам. Посадка пассажиров на теплоходы будет теперь осуществляться через два модульных здания КПП, маломобильные пассажиры смогут воспользоваться электрическими подъемниками и пандусами. Губернатор утверждает, что создание современной инфраструктуры на набережной будет продолжено, а в следующем году из Перми будут организованы три круизных маршрута. По словам Махонина, фотографии с этого места станут еще лучше. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермь вернулся символ города — арт-объект «Счастье не за горами». Надпись установили на прежнее место.