В Перми не выполнили поручение губернатора о культовом арт-объекте

В Перми рабочие переносят арт-объект «Счастье на за горами»

Столб испортил туристам фото с арт-объектом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми рабочие переносят арт-объект «Счастье на за горами», вид на который ранее испортил столб, установленный в ходе реконструкции территории около речного вокзала. В конце декабря 2022 года губернатор Дмитрий Махонин, отвечая на жалобы туристов в соцсетях, сообщал, что перенесут столб, а не арт-объект, но сегодня журналисты заметили обратное.

«Рабочие переносят саму надпись», — сообщает telegram-канал Properm. На опубликованном фото видно, что надпись перемещают в сторону — так, чтобы за ней не был виден столб освещения.

Махонин дал поручение перенести столб 28 декабря в ходе инспекции реконструированного участка набережной. По его словам, тогда подрядчик обещал сделать это до конца января. Ранее в социальных сетях один из пермских фотографов обратил внимание, что после ремонта на набережной фото с арт-объектом выглядят плохо, так как сразу за культовой надписью возвышается столб.