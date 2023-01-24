Мэрию Перми возмутил перенос арт-объекта «Счастье не за горами»

24 января 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Арт-объект вернули на место после ремонта набережной в ноябре, но вновь переносят Фото: Сергей Русанов © URA.RU Перенос арт-объекта «Счастье не за горами» не согласован с мэрией Перми и Городским центром охраны памятников, на чьем балансе он находится. В администрации сегодняшние действия подрядчика назвали противоправными. «Специалисты Центра охраны памятников выехали на место, зафиксировали факт противоправных действий в отношении муниципального имущества. В связи с этим, готовится предписание в отношении подрядчика», — сообщила мэрия Перми в Telegram. Сегодня на пермской набережной рабочие демонтировали арт-объект и начали его перемещать, рассказывало URA.RU. Возможно, так подрядчик хотел исполнить просьбу фотографов, которые жаловались, что после ремонта набережной за надписью «Счастье не за горами» появился фонарный столб, который испортил вид арт-объекта. Однако, еще 28 декабря губернатор Дмитрий Махонин поручал перенести столб, а не арт-объект.

Перенос арт-объекта «Счастье не за горами» не согласован с мэрией Перми и Городским центром охраны памятников, на чьем балансе он находится. В администрации сегодняшние действия подрядчика назвали противоправными. «Специалисты Центра охраны памятников выехали на место, зафиксировали факт противоправных действий в отношении муниципального имущества. В связи с этим, готовится предписание в отношении подрядчика», — сообщила мэрия Перми в Telegram. Сегодня на пермской набережной рабочие демонтировали арт-объект и начали его перемещать, рассказывало URA.RU. Возможно, так подрядчик хотел исполнить просьбу фотографов, которые жаловались, что после ремонта набережной за надписью «Счастье не за горами» появился фонарный столб, который испортил вид арт-объекта. Однако, еще 28 декабря губернатор Дмитрий Махонин поручал перенести столб, а не арт-объект.