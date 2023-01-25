В тюменских офисах международного маркетплейса ужесточили контроль

Перед возвратом товар тщательно осматривают, оператор ПВЗ решает, принимать заказ обратно или нет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На тюменских пунктах выдачи заказов международного маркетплейса Wildberries усилили контроль при приеме товара на возврат. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу несколько жители города. По их словам, быстро сдать неподходящий товар не получится.

«Забрала два платья, чтобы примерить дома и выбрать одно. На следующий день я отнесла платье на возврат. На пункте выдачи оператор очень тщательно и долго его осматривала и в итоге нашла на нем затяжки и не приняла. Сказала, что возврат нужно оформлять через приложение, как брак», — делится своей историей тюменка Екатерина.

По словам девушки, раньше в ПВЗ на улице Карской, где она забирала всегда заказы, такого тщательного осмотра вещей не было. «Всегда без проблем приносила вещи на возврат, их даже из пакетов не доставали», — добавляет Екатерина. Тюменка рассказывает, что ей потребовались сутки на то, чтобы разобраться, как правильно оформить возврат в приложении. Уже несколько дней от сервиса нет информации о принятом товаре.

Другая тюменка также рассказала о своем опыте возврата посылок Wildberries. «Заказывала платье, не подошло. Слышала, что сейчас ужесточили правила возврата, переживала, что могут докопаться, потому что платье было с дефектами. Сотрудница тщательно его осмотрела, проверила замки и пуговицы, но товар приняла», — делится тюменка Алена. Как утверждает девушка, сейчас проблема стоит в возврате средств. «Раньше деньги приходили автоматом на карту, с которой оплачивали. А сейчас они остаются на балансе приложения и их нужно выводить самостоятельно. Об этом я узнала случайно, когда уже звонила в службу поддержки», — добавляет собеседница агентства.

Агентство направило запрос в пресс-центр сервиса Wildberries. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Тюмени из-за ажиотажа среди покупателей начались перебои в работе пунктов выдачи заказов Wildberries. По их словам, из-за загруженности ПВЗ тюменцы не могли оформить свой заказ на постоянный адрес офиса маркетплейса.