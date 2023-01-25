25 января 2023

Пермякам предлагают покупать книги, выбирая по намекам на упаковке

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация книги Марины Голубицкой
Любителям загадочности предлагают попробовать купить книги «вслепую» Фото:

Пермякам предложили новое развлечение — покупать книги наугад, читая лишь намеки на бумажной упаковке, в которую завернута книга. Книги «вслепую» можно выбрать в пермском магазине-барахолке «Твоя полка».

«Книги „вслепую“ — это проект, который влюбляет в себя загадочностью. Учит доверять сердцу и интуиции. Присоединяйтесь к волшебству и следуйте зову сердца», — указано в описании проекта на странице магазина в соцсетях.

На упаковке из непрозрачной бумаги нанесены различные надписи, отсылающие к содержанию книги. К примеру, «Мир востока. Легенда и миф. Отношения отца и сына. Бродячий театр. Первая любовь» или «Красивая и трогательная история, наполненная запахом спелых фруктов и специй. О большой и светлой любви».

Ранее URA.RU рассказывало, что в этом магазине можно приобрести украшения в виде еды. На полочке представлены серьги в виде колбасы, чипсов и газировки.

Книга красиво оформлена — ее можно купить в качестве подарка
Фото:

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Пермякам предложили новое развлечение — покупать книги наугад, читая лишь намеки на бумажной упаковке, в которую завернута книга. Книги «вслепую» можно выбрать в пермском магазине-барахолке «Твоя полка». «Книги „вслепую“ — это проект, который влюбляет в себя загадочностью. Учит доверять сердцу и интуиции. Присоединяйтесь к волшебству и следуйте зову сердца», — указано в описании проекта на странице магазина в соцсетях. На упаковке из непрозрачной бумаги нанесены различные надписи, отсылающие к содержанию книги. К примеру, «Мир востока. Легенда и миф. Отношения отца и сына. Бродячий театр. Первая любовь» или «Красивая и трогательная история, наполненная запахом спелых фруктов и специй. О большой и светлой любви». Ранее URA.RU рассказывало, что в этом магазине можно приобрести украшения в виде еды. На полочке представлены серьги в виде колбасы, чипсов и газировки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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