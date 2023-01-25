Пермякам предлагают покупать книги, выбирая по намекам на упаковке

26 января 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Любителям загадочности предлагают попробовать купить книги «вслепую» Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермякам предложили новое развлечение — покупать книги наугад, читая лишь намеки на бумажной упаковке, в которую завернута книга. Книги «вслепую» можно выбрать в пермском магазине-барахолке «Твоя полка». «Книги „вслепую“ — это проект, который влюбляет в себя загадочностью. Учит доверять сердцу и интуиции. Присоединяйтесь к волшебству и следуйте зову сердца», — указано в описании проекта на странице магазина в соцсетях. На упаковке из непрозрачной бумаги нанесены различные надписи, отсылающие к содержанию книги. К примеру, «Мир востока. Легенда и миф. Отношения отца и сына. Бродячий театр. Первая любовь» или «Красивая и трогательная история, наполненная запахом спелых фруктов и специй. О большой и светлой любви». Ранее URA.RU рассказывало, что в этом магазине можно приобрести украшения в виде еды. На полочке представлены серьги в виде колбасы, чипсов и газировки. Книга красиво оформлена — ее можно купить в качестве подарка Фото: группа в соцсети «Вконтакте» «Твоя Полка Пермь | магазин-барахолка»

Пермякам предложили новое развлечение — покупать книги наугад, читая лишь намеки на бумажной упаковке, в которую завернута книга. Книги «вслепую» можно выбрать в пермском магазине-барахолке «Твоя полка». «Книги „вслепую“ — это проект, который влюбляет в себя загадочностью. Учит доверять сердцу и интуиции. Присоединяйтесь к волшебству и следуйте зову сердца», — указано в описании проекта на странице магазина в соцсетях. На упаковке из непрозрачной бумаги нанесены различные надписи, отсылающие к содержанию книги. К примеру, «Мир востока. Легенда и миф. Отношения отца и сына. Бродячий театр. Первая любовь» или «Красивая и трогательная история, наполненная запахом спелых фруктов и специй. О большой и светлой любви». Ранее URA.RU рассказывало, что в этом магазине можно приобрести украшения в виде еды. На полочке представлены серьги в виде колбасы, чипсов и газировки.