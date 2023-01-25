Турагент: раннее бронирование путевок в Турцию из Перми подорожало

26 января 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

В 2023 году цены на отдых в Турции будут высоки, как и в прошлом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермяки начали активно бронировать путевки в Турцию на лето 2023 года. Вместе с этим в турагентстве Pegas Touristik в Перми обратили внимание, что началось удорожание на раннее бронирование. В своем аккаунте в соцсетях сотрудники турагентства объяснили, с чем это связано. «У нас максимально мощно стартовало раннее бронирование. Работаем целыми днями, бронируем Турцию. А всегда повышение спроса повышает цены: у многих туристов удорожание на путевку идет по 15-20 тысяч за ночь, пока они принимают решение», — рассказали пермские турагенты. Кроме того, по словам турагентов Pegas Touristik, в этом году туроператоры поделили отели в Турции на «русские» и «европейские». И отелей для россиян — меньше, а желающих по-прежнему много. Поэтому цены на путевки в Турцию будут расти и дальше — по мере заполняемости отелей. Ранее URA.RU сообщало, что кроме Турции уже открыто раннее бронирование на курорты России и Абхазии. Эти две страны нужно бронировать даже быстрее — спрос велик.

Пермяки начали активно бронировать путевки в Турцию на лето 2023 года. Вместе с этим в турагентстве Pegas Touristik в Перми обратили внимание, что началось удорожание на раннее бронирование. В своем аккаунте в соцсетях сотрудники турагентства объяснили, с чем это связано. «У нас максимально мощно стартовало раннее бронирование. Работаем целыми днями, бронируем Турцию. А всегда повышение спроса повышает цены: у многих туристов удорожание на путевку идет по 15-20 тысяч за ночь, пока они принимают решение», — рассказали пермские турагенты. Кроме того, по словам турагентов Pegas Touristik, в этом году туроператоры поделили отели в Турции на «русские» и «европейские». И отелей для россиян — меньше, а желающих по-прежнему много. Поэтому цены на путевки в Турцию будут расти и дальше — по мере заполняемости отелей. Ранее URA.RU сообщало, что кроме Турции уже открыто раннее бронирование на курорты России и Абхазии. Эти две страны нужно бронировать даже быстрее — спрос велик.