Турагент: раннее бронирование путевок в Турцию из Перми подорожало

Пермяки начали активно бронировать путевки в Турцию на лето 2023 года. Вместе с этим в турагентстве Pegas Touristik в Перми обратили внимание, что началось удорожание на раннее бронирование. В своем аккаунте в соцсетях сотрудники турагентства объяснили, с чем это связано.
«У нас максимально мощно стартовало раннее бронирование. Работаем целыми днями, бронируем Турцию. А всегда повышение спроса повышает цены: у многих туристов удорожание на путевку идет по 15-20 тысяч за ночь, пока они принимают решение», — рассказали пермские турагенты.
Кроме того, по словам турагентов Pegas Touristik, в этом году туроператоры поделили отели в Турции на «русские» и «европейские». И отелей для россиян — меньше, а желающих по-прежнему много. Поэтому цены на путевки в Турцию будут расти и дальше — по мере заполняемости отелей.
Ранее URA.RU сообщало, что кроме Турции уже открыто раннее бронирование на курорты России и Абхазии. Эти две страны нужно бронировать даже быстрее — спрос велик.
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