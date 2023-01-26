26 января 2023

Завод дочки «Газпрома» в ХМАО отказался от иностранных компонентов в производстве топлива

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газ, газпром, нефтедобыча
Сургутский ЗСК переходит на отечественные Фото:

Сургутский завод по стабилизации конденсата имени в течении 2023 года планирует полностью заменить импортные присадки для дизельного топлива на отечественные аналоги. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпромпереработка», в состав которой входит предприятие.

«Ранее основными поставщиками присадок были иностранные производители или их дистрибьюторы. В настоящее время завод перешел на использование отечественных аналогов противоизносных и цетаноповышающих присадок производителей Москвы и Белгорода, которые демонстрируют высокую эффективность и не уступают импортным», — отметили в пресс-службе.

По утверждению специалистов завода, отечественные присадки улучшают эксплуатационные характеристики дизельных двигателей. Они облегчают их запуск в зимних условиях и обеспечивают полноту сгорания топлива, сокращая выбросы вредных веществ в атмосферу.

Ранее URA.RU писало, что Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала импортозамещение в нефтяной отрасли важнейшей задачей в условиях санкционного давления Запада. Об этом глава региона заявила в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

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Сургутский завод по стабилизации конденсата имени в течении 2023 года планирует полностью заменить импортные присадки для дизельного топлива на отечественные аналоги. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпромпереработка», в состав которой входит предприятие. «Ранее основными поставщиками присадок были иностранные производители или их дистрибьюторы. В настоящее время завод перешел на использование отечественных аналогов противоизносных и цетаноповышающих присадок производителей Москвы и Белгорода, которые демонстрируют высокую эффективность и не уступают импортным», — отметили в пресс-службе. По утверждению специалистов завода, отечественные присадки улучшают эксплуатационные характеристики дизельных двигателей. Они облегчают их запуск в зимних условиях и обеспечивают полноту сгорания топлива, сокращая выбросы вредных веществ в атмосферу. Ранее URA.RU писало, что Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала импортозамещение в нефтяной отрасли важнейшей задачей в условиях санкционного давления Запада. Об этом глава региона заявила в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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