Завод дочки «Газпрома» в ХМАО отказался от иностранных компонентов в производстве топлива

Сургутский завод по стабилизации конденсата имени в течении 2023 года планирует полностью заменить импортные присадки для дизельного топлива на отечественные аналоги. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпромпереработка», в состав которой входит предприятие.
«Ранее основными поставщиками присадок были иностранные производители или их дистрибьюторы. В настоящее время завод перешел на использование отечественных аналогов противоизносных и цетаноповышающих присадок производителей Москвы и Белгорода, которые демонстрируют высокую эффективность и не уступают импортным», — отметили в пресс-службе.
По утверждению специалистов завода, отечественные присадки улучшают эксплуатационные характеристики дизельных двигателей. Они облегчают их запуск в зимних условиях и обеспечивают полноту сгорания топлива, сокращая выбросы вредных веществ в атмосферу.
Ранее URA.RU писало, что Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала импортозамещение в нефтяной отрасли важнейшей задачей в условиях санкционного давления Запада. Об этом глава региона заявила в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
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