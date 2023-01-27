В США назвали четыре шага для завершения конфликта на Украине

Аналитики RAND: США могут повлиять на Киев по переговорам и взять на себя обязательства для завершения конфликта

28 января 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Условия для завершения спецоперации зависят от шагов, которые сделают США, считают аналитики RAND Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США предположили несколько шагов для окончания конфликта на Украине. Вашингтон может повлиять на Киев по решению провести переговоры, манипулируя своей поддержкой. Кроме того, США могут взять на себя обязательства по обеспечению безопасности. Соответствующий доклад опубликовал американский исследовательский центр RAND Сorporation. «Во-первых, Вашингтон мог бы увязать будущие поставки с обязательством Киева сесть за стол переговоров, пообещав помощь в решении проблем после заключения мира. <…> Второй шаг — взять на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины. <…> В-третьих, гарантировать нейтралитет Украины. <…> И наконец четвертый шаг — обозначить условия для смягчения антироссийских санкций», — уточняют аналитики в докладе. Объясняя подробнее шаги по разрешению конфликта, аналитики подчеркивают, что в Европе создан специальный штаб по координации помощи Украине. Также Вашингтон может пообещать активное военное вмешательство для защиты Украины. Помимо этого, обещание США по гарантии украинского нейтралитета, поможет ослабить напряженные отношения между Россией и странами НАТО. Ранее советник генсекретаря ООН Джеффри Сакс в качестве условий для завершения спецоперации называл гарантии Североатлантического альянса о нерасширении. Также экс-офицер американской разведки Скотт Риттер предполагал, что конфликт может завершиться в случае, если Запад откажется оказывать Украине военную поддержку. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В США предположили несколько шагов для окончания конфликта на Украине. Вашингтон может повлиять на Киев по решению провести переговоры, манипулируя своей поддержкой. Кроме того, США могут взять на себя обязательства по обеспечению безопасности. Соответствующий доклад опубликовал американский исследовательский центр RAND Сorporation. «Во-первых, Вашингтон мог бы увязать будущие поставки с обязательством Киева сесть за стол переговоров, пообещав помощь в решении проблем после заключения мира. <…> Второй шаг — взять на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины. <…> В-третьих, гарантировать нейтралитет Украины. <…> И наконец четвертый шаг — обозначить условия для смягчения антироссийских санкций», — уточняют аналитики в докладе. Объясняя подробнее шаги по разрешению конфликта, аналитики подчеркивают, что в Европе создан специальный штаб по координации помощи Украине. Также Вашингтон может пообещать активное военное вмешательство для защиты Украины. Помимо этого, обещание США по гарантии украинского нейтралитета, поможет ослабить напряженные отношения между Россией и странами НАТО. Ранее советник генсекретаря ООН Джеффри Сакс в качестве условий для завершения спецоперации называл гарантии Североатлантического альянса о нерасширении. Также экс-офицер американской разведки Скотт Риттер предполагал, что конфликт может завершиться в случае, если Запад откажется оказывать Украине военную поддержку. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.