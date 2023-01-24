Американский экономист нашел способ закончить конфликт на Украине

Украина и РФ должны достичь договоренностей по Донбассу Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация РФ на Украине должна завершиться гарантиями НАТО о нерасширении и выводом российской армии. Такое мнение высказал профессор Колумбийского университета, советник генсекретаря ООН и бывший экономический советник генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и экс-президента РФ Бориса Ельцина Джеффри Сакс.

«Конфликт должен закончиться заявлением НАТО, что она не будет расширяться на Украину, выводом Россией своей армии с Украины, демилитаризацией и прагматичными договоренностями по Крыму и Донбассу. Включая заморозку конфликта вдоль согласованных на переговорах разграничительных линий», — сказал Сакс в интервью «Ленте.ру».

Конфликт между Россией и Украиной должен закончиться диалогом, но пока нет условий для этого, сказал президент Польши Анджей Дуда. Бывший депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт считает, что после окончания конфликта границы Украины уже не изменятся и будут такими, какие они есть сейчас. Спецоперация закончится уже к осени 2023 года, считает военкор Дмитрий Стешин. США будут подогревать боевые действия на Украине минимум до конца 2025 года, цитирует RT официального представителя МИД РФ Марию Захарову.