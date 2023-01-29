В ХМАО прокуратура заставила властей выдать квартиру семье, жившей 8 лет в опасном доме

В Нефтеюганске прокуратура заставила мэрию выдать местным жителям новую квартиру. Семья проживала в доме, который признали аварийным в 2014 году, подвергая свою жизнь опасности. Об этом сообщили в самом надзорном ведомстве.
«Заявительница проживала с семьей в жилом доме, который в 2014 году заключением межведомственной комиссии признан аварийным и подлежащим сносу. Несмотря на это администрация Нефтеюганска не предоставила семье жилое помещение. Заявительница и члены ее семьи вынуждены были проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», — говорится на сайте ведомства.
Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. В настоящее время решение исполнено, семье предоставлено благоустроенное жилое помещение.
Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев проведет рабочую поездку в ХМАО. В ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск и Нефтеюганск будет организован личный прием.
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