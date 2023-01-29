В ХМАО прокуратура заставила властей выдать квартиру семье, жившей 8 лет в опасном доме

30 января 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Прокуратура обязала властей через суд выдать семье новое жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нефтеюганске прокуратура заставила мэрию выдать местным жителям новую квартиру. Семья проживала в доме, который признали аварийным в 2014 году, подвергая свою жизнь опасности. Об этом сообщили в самом надзорном ведомстве. «Заявительница проживала с семьей в жилом доме, который в 2014 году заключением межведомственной комиссии признан аварийным и подлежащим сносу. Несмотря на это администрация Нефтеюганска не предоставила семье жилое помещение. Заявительница и члены ее семьи вынуждены были проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», — говорится на сайте ведомства. Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. В настоящее время решение исполнено, семье предоставлено благоустроенное жилое помещение. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев проведет рабочую поездку в ХМАО. В ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск и Нефтеюганск будет организован личный прием.

В Нефтеюганске прокуратура заставила мэрию выдать местным жителям новую квартиру. Семья проживала в доме, который признали аварийным в 2014 году, подвергая свою жизнь опасности. Об этом сообщили в самом надзорном ведомстве. «Заявительница проживала с семьей в жилом доме, который в 2014 году заключением межведомственной комиссии признан аварийным и подлежащим сносу. Несмотря на это администрация Нефтеюганска не предоставила семье жилое помещение. Заявительница и члены ее семьи вынуждены были проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», — говорится на сайте ведомства. Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. В настоящее время решение исполнено, семье предоставлено благоустроенное жилое помещение. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев проведет рабочую поездку в ХМАО. В ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск и Нефтеюганск будет организован личный прием.