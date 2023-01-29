29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

В ХМАО прокуратура заставила властей выдать квартиру семье, жившей 8 лет в опасном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны прокурора, габриелян карен
Прокуратура обязала властей через суд выдать семье новое жилье Фото:

В Нефтеюганске прокуратура заставила мэрию выдать местным жителям новую квартиру. Семья проживала в доме, который признали аварийным в 2014 году, подвергая свою жизнь опасности. Об этом сообщили в самом надзорном ведомстве.

«Заявительница проживала с семьей в жилом доме, который в 2014 году заключением межведомственной комиссии признан аварийным и подлежащим сносу. Несмотря на это администрация Нефтеюганска не предоставила семье жилое помещение. Заявительница и члены ее семьи вынуждены были проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», — говорится на сайте ведомства.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. В настоящее время решение исполнено, семье предоставлено благоустроенное жилое помещение.

Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев проведет рабочую поездку в ХМАО. В ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск и Нефтеюганск будет организован личный прием.

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В Нефтеюганске прокуратура заставила мэрию выдать местным жителям новую квартиру. Семья проживала в доме, который признали аварийным в 2014 году, подвергая свою жизнь опасности. Об этом сообщили в самом надзорном ведомстве. «Заявительница проживала с семьей в жилом доме, который в 2014 году заключением межведомственной комиссии признан аварийным и подлежащим сносу. Несмотря на это администрация Нефтеюганска не предоставила семье жилое помещение. Заявительница и члены ее семьи вынуждены были проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», — говорится на сайте ведомства. Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. В настоящее время решение исполнено, семье предоставлено благоустроенное жилое помещение. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев проведет рабочую поездку в ХМАО. В ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск и Нефтеюганск будет организован личный прием.
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