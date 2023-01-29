29 января 2023
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Перевозчики в Кургане лишатся 19 автобусных маршрутов. Список

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Мороз. Курган, зима, автобус, общественный транспорт, мороз, холод, мост бурова-петрова
Изменения на маршрутах произойдут весной Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане весной перестанут действовать свидетельства об осуществлении перевозок по 19 автобусным маршрутам. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Постановление о прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. <…> Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — указано в документе, размещенном на сайте.

С 31 марта прекратится действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам:

  • № 12 «Телецентр — ул. Халтурина (отдельные рейсы до АО «НПО «Курганприбор»)»;
  • № 13 «ОАО «Синтез» — пос. Локомотивный»;
  • № 312 «ул. Криволапова — ул. Халтурина»;
  • № 318 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;
  • № 388 «Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле — 1 микрорайон».

С 19 апреля перестанут действовать свидетельства на перевозки по маршрутам:

  • № 2 «ул. Достоевского — АО «НПО «Курганприбор» (отдельные рейсы до Зайковского кладбища)»;
  • № 6 «ГБУ «Курганская областная ДКБ им. Красного Креста» — пос. Увал — микрорайон Тополя»;
  • № 19 «Госпиталь — пос. Озерный»;
  • № 20 «Госпиталь — ул. Достоевского»;
  • № 26 «ул. Бурова-Петрова — пос. Керамзитный»;
  • № 30 «Вокзал — ул. Достоевского»;
  • № 306 «Вокзал — пос. Теплый Стан»;
  • № 320 «ул. Криволапова — ул. Лескова»;
  • № 324 «пос. Керамзитный — пос. Сиреневый (в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»)»;
  • № 349 «ОАО «Синтез» — Аэропорт (в летний период до Омского моста)»;
  • № 359 «Аэропорт — НДПК «Новый город»»;
  • № 378 «пос. Вороновка — пос. Озерный (отдельные рейсы через аэропорт)»;
  • № 396 «Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый (в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»)»;
  • № 403 «1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково)».

В рамках транспортной реформы эти и другие старые маршруты заменяют на 40 новых. Ранее стало известно, что в феврале перестанут действовать свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам № 329 и № 306, а в апреле по маршрутам — № 42 и № 361.

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В Кургане весной перестанут действовать свидетельства об осуществлении перевозок по 19 автобусным маршрутам. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Постановление о прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. <…> Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — указано в документе, размещенном на сайте. С 31 марта прекратится действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам: С 19 апреля перестанут действовать свидетельства на перевозки по маршрутам: В рамках транспортной реформы эти и другие старые маршруты заменяют на 40 новых. Ранее стало известно, что в феврале перестанут действовать свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам № 329 и № 306, а в апреле по маршрутам — № 42 и № 361.
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