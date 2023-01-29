Перевозчики в Кургане лишатся 19 автобусных маршрутов. Список

30 января 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Изменения на маршрутах произойдут весной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане весной перестанут действовать свидетельства об осуществлении перевозок по 19 автобусным маршрутам. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Постановление о прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. <…> Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — указано в документе, размещенном на сайте. С 31 марта прекратится действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам: № 12 «Телецентр — ул. Халтурина (отдельные рейсы до АО «НПО «Курганприбор»)»;

№ 13 «ОАО «Синтез» — пос. Локомотивный»;

№ 312 «ул. Криволапова — ул. Халтурина»;

№ 318 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;

№ 388 «Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле — 1 микрорайон». С 19 апреля перестанут действовать свидетельства на перевозки по маршрутам: № 2 «ул. Достоевского — АО «НПО «Курганприбор» (отдельные рейсы до Зайковского кладбища)»;

№ 6 «ГБУ «Курганская областная ДКБ им. Красного Креста» — пос. Увал — микрорайон Тополя»;

№ 19 «Госпиталь — пос. Озерный»;

№ 20 «Госпиталь — ул. Достоевского»;

№ 26 «ул. Бурова-Петрова — пос. Керамзитный»;

№ 30 «Вокзал — ул. Достоевского»;

№ 306 «Вокзал — пос. Теплый Стан»;

№ 320 «ул. Криволапова — ул. Лескова»;

№ 324 «пос. Керамзитный — пос. Сиреневый (в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»)»;

№ 349 «ОАО «Синтез» — Аэропорт (в летний период до Омского моста)»;

№ 359 «Аэропорт — НДПК «Новый город»»;

№ 378 «пос. Вороновка — пос. Озерный (отдельные рейсы через аэропорт)»;

№ 396 «Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый (в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»)»;

№ 403 «1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково)». В рамках транспортной реформы эти и другие старые маршруты заменяют на 40 новых. Ранее стало известно, что в феврале перестанут действовать свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам № 329 и № 306, а в апреле по маршрутам — № 42 и № 361.

В Кургане весной перестанут действовать свидетельства об осуществлении перевозок по 19 автобусным маршрутам. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Постановление о прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. <…> Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — указано в документе, размещенном на сайте. С 31 марта прекратится действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам: С 19 апреля перестанут действовать свидетельства на перевозки по маршрутам: В рамках транспортной реформы эти и другие старые маршруты заменяют на 40 новых. Ранее стало известно, что в феврале перестанут действовать свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам № 329 и № 306, а в апреле по маршрутам — № 42 и № 361.