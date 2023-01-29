Пермский застройщик «Пермглавснаб» построит в Краснокамске несколько домов

30 января 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

В Краснокамске будут построены девятиэтажки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская компания «Пермглавснаб» приступает к строительству многоквартирных жилых домов в городе-«спутнике» Перми Краснокамске. Об этом во время прямого эфира на странице администрации Краснокамска в соцсети «ВКонтакте» заявил глава города Игорь Быкариз. По его словам, застройщик приобрел в городе несколько площадок, которые местные власти выставляли на аукцион. Один из домов, которые возведет «Пермглавснаб», предназначен для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. «Мы «зашли» в федеральный проект по переселению [граждан из ветхого и аварийного жилья]. По улице Карла Маркса у нас планируется как раз самая большая застройка. Участок рядом со «Сбербанком» мы выставили на торги, их выиграла компания «Пермглавснаб». Будет построен девятиэтажный дом класса «комфорт», — заявил Быкариз, уточнив, что получить разрешение на строительство дома компания намерена «в марте—апреле». Еще один земельный участок, который разыграл муниципалитет, расположен по улице Мира. На нем «Пермглавснаб» планирует возвести «один ли два девятиэтажных дома», пояснил Быкариз. Осенью 2022 года пермский застройщик анонсировал строительство в Перми культурно-досугового и детского развлекательного центров.

Пермская компания «Пермглавснаб» приступает к строительству многоквартирных жилых домов в городе-«спутнике» Перми Краснокамске. Об этом во время прямого эфира на странице администрации Краснокамска в соцсети «ВКонтакте» заявил глава города Игорь Быкариз. По его словам, застройщик приобрел в городе несколько площадок, которые местные власти выставляли на аукцион. Один из домов, которые возведет «Пермглавснаб», предназначен для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. «Мы «зашли» в федеральный проект по переселению [граждан из ветхого и аварийного жилья]. По улице Карла Маркса у нас планируется как раз самая большая застройка. Участок рядом со «Сбербанком» мы выставили на торги, их выиграла компания «Пермглавснаб». Будет построен девятиэтажный дом класса «комфорт», — заявил Быкариз, уточнив, что получить разрешение на строительство дома компания намерена «в марте—апреле». Еще один земельный участок, который разыграл муниципалитет, расположен по улице Мира. На нем «Пермглавснаб» планирует возвести «один ли два девятиэтажных дома», пояснил Быкариз. Осенью 2022 года пермский застройщик анонсировал строительство в Перми культурно-досугового и детского развлекательного центров.