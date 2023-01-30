Холдинг пермского миллиардера стал одним из лучших работодателей России

Headhunter включил в список лучших работодателей РФ пермскую компанию «Сатурн-Р»

31 января 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Строительную компанию «Сатурн-Р» включили в рейтинг по результатам опроса офисных сотрудников Фото: Сергей Русанов © URA.RU Строительный холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, вошел в список лучших работодателей России по итогам 2022 года. Соответствующий рейтинг опубликовала на своем сайте платформа онлайн-рекрутинга Headhunter. «Лучшие работодатели 2022 года, категория „Средние компании“. Место 205 — „Сатурн-Р“, Пермский край. Входит в рейтинг по результатам опроса офисных сотрудников», — сообщается в исследовании. Всего в список лучших работодателей, состоящий из 1082 позиций, вошли 14 компаний из Пермского края. В их числе завод «Камский кабель», предприятие «Метафракс Кемикалс» энергосбытовая компания «Пермэнергосбыт» и гипермаркет строительных материалов и товаров для дома «Баумолл». «Сатурн-Р», принадлежащий бизнесмену Александру Репину, являлся одним из крупнейших застройщиков Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что за последние два года компания фактически свернула строительный бизнес на фоне пандемии и конфликта с региональными властями. Единственным крупным проектом холдинга в Перми сейчас является строительство в Орджоникидзевском районе малоэтажного жилого комплекса.

Строительный холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, вошел в список лучших работодателей России по итогам 2022 года. Соответствующий рейтинг опубликовала на своем сайте платформа онлайн-рекрутинга Headhunter. «Лучшие работодатели 2022 года, категория „Средние компании“. Место 205 — „Сатурн-Р“, Пермский край. Входит в рейтинг по результатам опроса офисных сотрудников», — сообщается в исследовании. Всего в список лучших работодателей, состоящий из 1082 позиций, вошли 14 компаний из Пермского края. В их числе завод «Камский кабель», предприятие «Метафракс Кемикалс» энергосбытовая компания «Пермэнергосбыт» и гипермаркет строительных материалов и товаров для дома «Баумолл». «Сатурн-Р», принадлежащий бизнесмену Александру Репину, являлся одним из крупнейших застройщиков Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что за последние два года компания фактически свернула строительный бизнес на фоне пандемии и конфликта с региональными властями. Единственным крупным проектом холдинга в Перми сейчас является строительство в Орджоникидзевском районе малоэтажного жилого комплекса.