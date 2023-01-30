Тоболякам объяснили высокие суммы в квитанциях за ЖКХ

В Тобольске разобрались в ситуации с выросшими платежами за ЖКХ

Тоболяки недовольны выросшими расходами на ЖКХ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В компании СУЭНКО объяснили, почему жители Тобольска (Тюменская область) получили квитанции за ЖКХ с ощутимо выросшими суммами начислений. Свое возмущение горожане высказывают в городской группе в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе поставщика услуг прокомментировали ситуацию.

«Вы что, совсем уже? Второй месяц удивляете народ такими суммами!» — написала в группе «Типичный Тобольск» жительница города Татьяна Янченкова.

К записи женщина приложила фото квитанции. Согласно документу, за квартиру в 47,4 квадратных метра, в которой живет трое человек, ей предстоит заплатить 9 157 рублей.

Автора поддержали и другие недовольные горожане: они рассказали, сколько платят за свою квадратуру. «Трехкомнатная квартира, 48,5 квадратов. Квитанция — 10 000», — написала Ирина Александровна. «29,9 квадратов. 6 600 рублей», — рассказал Олег Важенин. «За 30 кв.м — 8 000 рублей», — пишет Регина Ишметова.

URA.RU обратилось за комментарием в компанию СУЭНКО, которая отвечает за тепло-, водоснабжение Тобольска и обеспечивает жителей электроэнергией. «С 1 декабря 2022 года тарифы на услуги ЖКХ по решению правительства РФ были увеличены на 9%. Ранее они индексировались с 1 июля, однако в этом году для надежной работы системы ЖКХ это решено было сделать зимой. Летом тарифы не вырастут. Расчет платы производится двумя способами: по показаниям общедомовых приборов учета (если они есть) или по нормативу потребления коммунальной услуги», — рассказали в пресс-службе компании.

Там пояснили, что если потребитель платит по нормативу, то плата за отопление будет распределена равными долями на девять месяцев: к примеру, платеж за декабрь и за апрель будет одинаковым. Если же начисления происходят по счетчикам, то на сумму в квитанции влияет погода: чем ниже температура на улице, тем больше энергии требуется для отопления.

В квитанции тоболячки самые большие суммы начислены за отопление (тариф на которое вырос по всей области) и водоотведение (за месяц семья женщины использовала 21 кубометр воды) Фото: Татьяна Янченкова, группа «Типичный Тобольск» «ВКонтакте»